NYX Professional Makeup este un renumit brand american fondat de către femeia de afaceri coreano-americană Toni Ko

Încă din tinerețe, fondatoarea companiei a visat să aibă propria afacere, iar datorită perseverenței, ea a reușit să obțină acest succes. Toni a creat un brand profesional de produse cosmetice decorative, cu o paletă imensă de nuanțe și texturi diferite, ce satisfac pe deplin cerințele chiar și celor mai exigente persoane.

Primul produs NYX care a apărut pe piața industriei frumuseții a fost pudra iluminatoare, ce avea proprietatea să contureze fața și să accentueze atuurile. Apoi, în anul 2007 au apărut creioanele pentru ochi Jumbo Eye Pencil, care erau folosite ca bază pentru fardurile de ochi. Acestea aveau un preț rezonabil și erau ușor de aplicat, motiv pentru care au devenit bestsellerul incontestabil al anului.

După lansarea creionului Slim Eye Pencil, marca a câștigat rapid o popularitate imensă, iar la un an de la apariția creioanelor, au fost lansate 32 de nuanțe de farduri compacte, astfel încât brandul s-a putut bucura de un număr imens de clienți satisfăcuți și plăcut surprinși în întreaga lume. La începutul anilor 2000, nu orice marcă se putea lăuda cu o astfel de varietate de produse și nuanțe, încât mulți make-up artiști profesionali au început să folosească cosmeticele marca NYX.

Un alt produs care a adus un succes remarcabil brandului a fost rujul lichid mat, care a fost lansat în anul 2011, cu o textură neobișnuită și o durabilitate excelentă. Textura cremoasă și nuanțele bogate au făcut ca acest produs să fie foarte popular.

Make-up artiștii folosesc mijloacele cosmetice ale renumitei mărci, deoarece aceasta are toate produsele necesare pentru a crea un machiaj profesional și rezistent: baze de machiaj, fonduri de ten, pudre, iluminatoare, palete de farduri de ochi, eyelinere, creioane de sprâncene, rimeluri, rujuri de buze, etc. Brandul deține o serie profesională de produse cosmetice, capabile să creeze imaginea unei vedete de la Hollywood. Produsele fac procesul de aplicare a machiajului unul extrem de ușor. De exemplu, săgețile perfecte pot fi desenate cu ajutorul eyeliner-ului Nyx The Curve. Cu ajutorul creionului multifuncțional Nyx Wonder pot fi mascate imperfecțiunile pielii, poate fi evidențiat conturul buzelor sau poate fi desenată pleoapa inferioară.

În anul 2013, NYX a devenit marca anului conform revistei Women’s Wear Daily, iar în anul 2014 aceasta a fost cumpărată de către compania L'Oréal. Acum, brandul este reprezentat în peste 40 de țări, iar catalogul include aproximativ 2000 de produse. Compania lansează anual articole noi în industria frumuseții, fapt pentru care îl putem găsi în topul celor mai renumite branduri.