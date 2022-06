Da forta parului tau cu Lipid Booster+ si Lipid Booster de la System Professional

Parul capata forta chiar din interior gratie actiunii noilor tehnologii – LipidCodeTM, PLEX & Squalane – pe care le inglobeaza noile produse marca System Professional.

Ne dorim fara indoiala sa avem parul sanatos, stralucitor si plin de viata. Iar parul sa se bucure si el de felul in care arata. 😊 Greu de atins acest obiectiv? Coafat intens, vopsit si expus la soare, parul se poate degrada. Uneori doar un simplu conditionner sau o masca nu ofera rezultatele pe care ni le dorim. Parul are nevoie de mai mult, de o cura de ingrijire intensiva. Motiv pentru care System Professional lanseaza Lipid Booster+ si Lipid Booster, doua tratamente inovatoare (in salon si pentru acasa) pentru repararea parului extrem de degradat.

Folosite impreuna, Lipid Booster+ si Lipid Booster de la System Professional, ofera fortificare si rezistenta parului din interior, printr-o regenerare intensa si crearea de noi legaturi intre „caramizile” de cheratina.

Parul capata forta chiar din interior gratie actiunii noilor tehnologii – LipidCodeTM, PLEX & Squalane – pe care le inglobeaza noile produse marca System Professional. Cu Lipid Booster obtii regenerarea profunda a parului si pana la de 9 ori mai multa protectie a parului impotriva uzurii zilnice. In plus, creeaza si sustine o bariera de protectie in jurul firelor de par pentru a ajuta la prevenirea deteriorarii. Cu Lipid Booster+ te bucuri de o reconstructie profunda a parului prin crearea de noi legaturi esentiale in interiorul firelor de par. In plus, parul primeste cu pana la 99% mai multa putere impotriva ruperii si un aspect mai suplu, mai neted cu pana la 90%. Imediat dupa folosire, parul are un aspect sanatos, revitalizat. Femeile obtin astfel cel mai dorit beneficiu de ingrijire la care viseaza – REPARAREA.

Ce este Lipidcode Complex?

O tehnologie brevetata, care include lipide cu rolul de a le completa pe cele naturale pierdute din par, actionand ca un ciment ce tine impreuna "caramizile" de cheratina. Este vorba despre un amestec de doua lipide identice parului, Glyceryl Monooleate si Acid Oleic, cu rolul de a-l reconstrui din nucleu si ingrediente active tintite, pentru beneficiile oferite parului si scalpului:

- Histidina ajuta la izolarea cuprului, reface si repara parul;

- Vitamina B3 Amida calmeaza si hidrateaza pielea capului;

- Cafeina stimuleaza circulatia sangelui scalpului.

Performanta de ultima generatie. Prin utilizarea lipidelor identice parului pentru a-l umple din nucleu, produsele System Professional asigura un par mai sanatos, mai rezistent.

Lipid Booster+ Tratament intensiv in salon

Lipid Booster+ este un tratament inovator pentru parul puternic degradat, disponibil in saloanele partenere System Professional. Se foloseste de sine statator sau se adauga la tratamentele care se aplica deja in saloane: Essential+, Intense+ sau Molecular hair refilling+. Contine LipidCodeTM, PLEX intr-o concentratie mult mai mare fata de produsul pentru acasa Lipid Booster si ofera cu pana la 99% mai multa rezistenta parului impotriva ruperii. Parul devine cu pana la 90% mai suplu si capata instantaneu un aspect revitalizat.

Repararea parului cu tratamentul pentru acasa

Lipid Booster asigura ingrijire performanta acasa, iar pentru asta avem nevoie doar de un minut de atentie. Lipid Booster este un tratament leave-in (fara clatire), special conceput pentru ingrijirea parului acasa, care are rolul sa ii asigure fortificarea si supletea. Acest tratament completeaza si sustine rezultatele obtinute cu Lipid Booster+ in salon. Se foloseste o data pe saptamana.

Azi, cheratina are nevoie de un boost generat de lipide

Stim ca pentru un par frumos si sanatos avem nevoie de cheratina, acea proteina care asigura structura parului, unghiilor si epidermei. Insa ultimele cercetari, arata ca vitalitatea parului are nevoie si de alte ingrediente precum lipide, vitamine, aminoacizi si cafeina. Toate actioneaza sinergic si contribuie la regenerarea parului.

De ce avem nevoie de lipide?

Lipidele actioneaza din interior, mentinand cheratina in structura firului de par, la fel cum cimentul tine caramizile intr-un perete. Degeaba avem caramizi daca nu le putem tine impreuna! Cu alte cuvinte, cheratina fara lipide nu poate face minuni. Cand lipidele sunt la un nivel scazut parul devine mat, tern, slabit si uscat. Lipidele joaca un rol esential de care trebuie sa tinem seama.

Vitamina B3 face minuni

Vitamina b3 ofera beneficii atat scalpului, cat si firelor de par, de la radacina pana la varf. Foliculii de par sunt sensibili si predispusi la daune din cauza stresului oxidativ produs de acumularea de produse si poluare. Pielea de pe scalp are si ea nevoie de nutrienti si daca nu primeste, nici radacina parului nu este hranita si parul incepe sa cada intr-un ritm alert. Insa niacina (vitamina B3) stimuleaza si cresterea parului, reduce despicarea varfurilor si reda parului stralucirea si ajuta la prevenirea uscarii parului prin mentinerea hidratarii la nivelul scalpului.

O experienta senzoriala

De acum, poti da forta parului tau cu Lipid Booster+ si Lipid Booster de la System Professional. Cele mai noi tratamente Sytem Professional iti ofera atat o experienta de revitalizare a parului, cat si o portie buna de relaxare gratie parfumurilor delicate, acel amestec floral ce aduce o stare de bine. La toate acestea se adauga si textura cremoasa, care ofera o experienta senzoriala fabuloasa.

Incearca noile produse System Professional, Lipid Booster+ si Lipid Booster.

