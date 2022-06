OPI da tonul verii in culorile vibrante ale colectiei in editiei limitata #OPIPowerOfHue

Indrazneste! Coloreaza! Vibreaza! Colectia de vara OPI 2022 – Power of Hue

Vara 2022 este mai colorata ca niciodata cu cele 12 nuante stralucitoare Power of Hue din colectia OPI in editie limitata. O paleta de culori calde si reci in trei formule diferite: Nail Lacquer, Infinite Shine si Gel Color. Culorile calde energizeaza si binedispun, iar nuantele mai reci vin sa domoleasca din caldura, sa aduca o boare de racoare si relaxare, echilibrand balanta cromatica pentru o vara plina de culoare, calm si bucurie.

Notele indraznete si stralucitoare de fucsia, turcoaz electric si violet dau forta, energizeaza, in timp ce rozul, liliacul si albastrul in nuante fondante trezesc bucuria copilariei si spiritul ludic, amintind de fericirea pura lasata de gustul bomboanelor si a vatei de zahar. Versatile, pline de feminitate, nuantele trandafirii contrabalanseaza nuantele efervescente de citrice. Portocaliul, galbenul stralucitor si lime-ul aduc dinamism si o nota tonica, plina optimism.

„Criza globala din ultimii doi ani ne-a schimbat viata, ne-a coplesit cu numeroase probleme, insa acum avem ocazia sa aducem mai multa culoare in viata noastra si prin ea un plus de energie”, remarca Suzi Weiss-Fischmann, co-fondatorul OPI si ambasadorul marcii. „Estetica revigoranta, texturile terapeutice si combinatiile de culori vibrante sunt in centrul povestii culorilor verii 2022. Nuantele super colorate ale acestei colectii aduc un sentiment de euforie, libertate si in acelasi timp buna dispozitie.”

„Vara aceasta, patru culori domina tendintele la capitolul NAILS: fucsia, portocaliu, liliac si albastru”, adauga Jill Bartoshevich, director global al OPI pentru colectiile de culori. „Fucsia are o intensitate care da forta, asa ca Pink Big – un fuchsia indraznet si stralucitor – este nuanta de top a sezonului. Portocaliul este stralucitor si vibrant, neutru din punct de vedere al tonului, in timp ce liliacul este un violet jucaus, modern. Albastrul este rece, revigorant si ofera o senzatie de prospetime pentru corp si minte. Cu aceasta colectie, consumatorii pot aduce in manichiura si pedichiura lor un curcubeu de nuante stralucitoare, oferindu-le posibilitatea sa-si exprime pe deplin creativitatea.”

Culorile care fac valuri in vara aceasta

Nuantele colectiei Power of Hue sunt disponibile in variantele Gel Color, Infinite Shine si Nail Lacquer si cuprind 12 tentatii estivale:

Sun-rise Up

Lasa-te sedusa de acest roz-coral stralucitor si vei seduce la randul tau!

Sugar Crush It

Acest roz delicat iti aminteste de placerea pe care o ofera o vata de zahar.

Exercise Your Brights

Un roz aprins pentru plus de energie.

Pink Big

Stralucitoarea fucsia iti ofera forta de a face lucruri marete.

Go to Grape Lengths

Acest violet stralucitor indraznet iti da increderea ca orice e posibil.

Don’t Wait. Create.

Urmeaza-ti visurile cu acest liliac luminos si vibrant.

Sky True to Yourself

Descopera adevarata stare de bine in acest albastru al cerului din zilele luminoase de vara.

Feel Bluetiful

Cu acest albastru electric stralucitor visezi cu ochii deschisi.

Make Rainbows

Verdele lime irizant raspandeste bucurie fara limite.

Bee Unapologetic

Indrazneste sa fii diferita cu un glaben stralucitor si vibrant.

Mango for It

Incearca aceasta stralucire portocalie care nu pune limite.

The Future is You

Paseste cu incredere cu acest bronz auriu stralucitor.

Sistemul OPI Gel Color ofera un look perfect obtinut in salon care dureaza pana la trei saptamani, in timp ce OPI Infinite Shine asigura o stralucire de inalta tinuta si durabilitate prelungita pentru lacurile cu aplicare traditionala. OPI Nail Lacquer ofera o formula bogata in pigmenti, pentru o manichiura perfecta.

