Celebreaza Ziua Pamantului 2023 cu legendarul scrub de corp SABON

SABON pretuieste frumusetea naturii. Prin conceptul nostru “ReUse, ReNew, ReLove”, ne angajam sa protejam planeta prin reducerea cantitatilor de deseuri, promovand alegeri ecologice si sustenabile pe tot parcursul anului.

Unul dintre cele mai clare exemple in acest sens este reutilizarea recipientelor de sticla, precum borcanul de scrub de corp, si a altor ambalaje. Spre deosebire de plastic, sticla este total reutilizabila si reciclabila, adaugand in acelasi timp valoare estetica atemporala oricarui ambient. Fiecare borcan poate da viata unei noi idei de decor, unor aranjamente florale uimitoare, si putem astfel contribui la reducerea drastica a cantitatii de deseuri.

Ambalajul de scrub poate deveni un mini-ghiveci, suport pentru accesorii cosmetice sau chiar un „borcan cu amintiri“ – pune in el nisip de pe plaja ta preferata, scoici micute, jucarii ale copiilor sau orice alt mic obiect ce-ti trezeste amintiri frumose si te face sa zambesti!

Tu cumperi, noi donam!

La SABON, noi credem in sustenabilitate si in puterea noastra de a contribui la o planeta mai verde si mai curata.

Pentru a celebra Ziua Pamantului de anul acesta, in aprilie te invitam sa fii parte dintr-o campanie de suflet: cumpara scrubul de corp preferat, iar noi vom dona 10% din valoarea lui asociatiei MaiMultVerde, pentru un mediu curat si sanatos!

Vegan si de origine naturala in proportie de 98%, scrubul nostru de corp nu contine nici macar un micron de plastic care ar putea polua oceanele si raurile, iar borcanul de sticla ce adaposteste exfoliantul este perfect reciclabil si reutilizabil.

Nu arunca acest aratos borcan de sticla dupa ce ai terminat produsul: refoloseste-l si iubeste-l din nou, da-i o noua viata!

Monica Davidescu, alaturi de noi, pentru o planeta mai curata!

Pe data de 8 si 9 aprilie, de la ora 17:00 - 19:00, cunoscuta actrita Monica Davidescu ne va fi colega pentru o zi in magazinul Sabon din AFI Cotroceni, pentru a sprijini campania pe care am initiat-o Ziua Pamantului. Vei avea ocazia sa cumperi un borcan de scrub (sau, de ce nu, mai multe!) chiar de la ea, din valoarea caruia Sabon va dona 10% asociatiei MaiMultVerde. Vei fi astfel parte dintr-un frumos proiect de reducere a deseurilor si promovare a sustenabilitatii, cu satisfactia ca printr-un mic gest, ai facut ca planeta noastra sa fie un loc mai sanatos si mai fericit



Hai sa o cunosti pe Monica!

Pentru mai multe detalii despre campanie si produsele noastre, viziteaza-ne pe www.sabon.ro, iar despre asociatia MaiMultVerde si initiativele lor generoase poti citi pe maimultverde.ro

#reUSE! #reNEW #reLOVE

