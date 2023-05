Caror caracteristici trebuie sa acorzi atentie cand alegi un parfum unisex?

Parfumul unisex poate reprezenta un accesoriu invizibil excelent, indiferent de ocazie. Citeste in continuare si afla cum poti alege parfumul unisex care sa ti se potriveasca.

Parfumurile unisex sunt fascinante. Ar trebui ca macar o data in viata sa incerci un astfel de parfum si, de ce nu, sa il imparti cu persoana iubita. Probabil te intrebi cum au reusit parfumierii sa obtina un produs care sa se potriveasca oricui, avand in vedere ca, uneori, nici macar parfumurile dedicate nu sunt pe placul majoritatii. Ei bine, secretul parfumurilor unisex consta in alegerea notelor universale sau in combinarea notelor complementare din parfumurile de femei si de barbati.

Astfel, poti intalni parfumuri unisex cu note citrice, acvatice, lemnoase, condimentate si asa mai departe. Este bine de stiut ca nu prea vei gasi parfumuri unisex cu note florale sau fructate care sa predomine, ci eventual vor fi mascate de alte acorduri, mult mai puternice. In cele ce urmeaza, iti prezentam caror caracteristici trebuie sa le acorzi atentie, cand alegi un parfum unisex.

Gama din care face parte parfumul

Chiar daca este vorba despre parfumuri unisex, acestea pot fi incadrate in principalele game deja existente: acvatice, orientale, citrice, lemnoase, condimentate si asa mai departe. In functie de gama, poti alege mai usor parfumul. Daca vrei sa folosesti parfumul la comun cu partenerul sau partenera ta, va puteti orienta dupa gama, pentru a face alegerea mai usoara. In cazul in care vrei sa mergi la sigur, poti alege Tom Ford Noir. Acesta este usor de indragit atât de femei, cat si de barbati si se potriveste oricui. Spre exemplu, parfumurile lemnoase pot fi purtate cu usurinta la evenimente de seara, in sezonul rece, indiferent daca sunt alese de femei sau de barbati.

Notele de baza

Nu doar gama este importanta in alegerea parfumului, ci si notele de baza ale acestuia. Ce sunt aceste note de baza? Reprezinta componentele principale ale parfumului, care au cea mai mare masa moleculara. Acest lucru inseamna ca vor persista cel mai mult de-a lungul zilei. Totodata, notele de baza au rolul de a fixa aroma si de a incetini evaporarea notelor de varf. Pe scurt, notele de baza determina longevitatea si proiectia unui parfum.

Pentru parfumurile unisex orientale, notele de baza sunt reprezentate de lemn de santal, vanilie, caramel, lemn de cedru, scortisoara sau tonka. Acestea sunt pe gustul oricui si, de obicei, sunt temperate de note de varf mai usoare, care sa transforme parfumul in unul ideal de purtat atat de femei, cat si de barbati.

Ocaziile la care va fi purtat parfumul

In mod ideal, fiecare persoana ar trebui sa detina mai multe parfumuri, pe care sa le foloseasca la diverse ocazii. Spre exemplu, un parfum poate fi utilizat pe timpul zilei, indiferent de anotimp. Pentru ca este vorba despre parfumuri unisex, unul cu note citrice poate fi incadrat usor in aceasta categorie. Pentru evenimente de zi nu foarte sofisticate, se pot alege parfumuri cu note lemnoase la baza si florale in varf. Pentru evenimentele de seara, la care se vor purta tinute extravagante, parfumurile orientale se vor potrivi perfect. Parfumul reprezinta un accesoriu invizibil, asa ca este important sa il alegi si in functie de ocazie. Bineinteles, exista si parfumuri realizate astfel incat sa poata fi purtate indiferent de momentul zilei sau de eveniment. Acestea pot fi incadrate cu succes la categoria de parfumuri semnatura. Un parfum semnatura este cel care le va aduce aminte persoanelor dragi de tine, ori de cate ori il vor simti in alta parte, sau parfumul pe care se asteapta sa il inspire, cand te reintalnesc.

Asadar, daca iti doresti un parfum unisex, ia in considerare aceste caracteristici, inainte de a-l achizitiona!

Sursa foto: Shutterstock

