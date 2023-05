APIVITA sărbătorește Ziua Internațională a Albinei

Mai este Luna albinelor! Să le sărbătorim așadar! Anul acesta, APIVITA sărbătorește Ziua Mondială a Albinelor, pe 20 mai, implementând acțiuni și manifestări care să susțină sănătatea albinelor pe tot parcursul lunii mai 2023!

Pentru al șaselea an consecutiv, APIVITA celebrează Ziua Mondială a Albinelor, sărbătoare care a fost instituită de către Organizația Națiunilor Unite cu scopul de a crește gradul de conștientizare cu privire la importanța albinelor și a altor polenizatori pentru oameni și planetă. Ziua Mondială a Albinelor este, totodată, un motiv în plus să promovăm împreună acțiuni și inițiative de protejare a populațiilor de polenizatori naturali din întreaga lume.

EȘTI LA 3 PICĂTURI DISTANȚĂ DE O SCHIMBARE DEFINITIVĂ A TENULUI

Gama-semnătură de la APIVITA - BEESSENTIAL OILS – înglobează chintesenta puterii naturii.

Una dintre cele mai inovatoare linii ale noastre, BEESSENTIAL OILS îmbină armonios acțiunea incontestabilă a ingredientelor apicole cu proprietățile unice ale uleiurilor esențiale, pentru îngrijirea supremă.

BEESSENTIAL OILS sunt elixiruri multi-nutriționale - 100% de origine naturală, 100% pure, 0% apă - care acționează ca suplimente pentru piele, asigurându-i aportul zilnic de frumusețe.

Gama urmează cele 3 trenduri principale de frumusețe:

Uleiuri esențiale: acestea sunt considerate „noile antibiotice", grație asimilării lor totale de către organism și abilităților de a-l ajuta in buna funcționare și sănătate. Noua linie folosește uleiuri esențiale pure, organice, care concentrează într-o singură picătură mai mult de 50 de molecule active, nereproductibile de mâinile umane.

Nutricosmetice: ideea de a suplimenta pielea din interior spre exterior câștigă tot mai mult impact. Produsele folosite asigură pielii lipidele necesare, vitaminele, acizii grași omega și nutrienții care sporesc frumusețea din interior.

Waterless – zero diluție, ingrediente active, fără contaminare prin apă și, mai ales, sustenabile

Programul „Miliarde de albine“

În contextul participării noastre la organizația 1% for the Planet, APIVITA donează vanzările pe produsele selectate către inițiative care abordează probleme de mediu și protejarea populațiilor de albine.

Billion Bees („Miliarde de albine“) este un Program „umbrelă” conceput de APIVITA și implementat în colaborare cu organizația 1% for the Planet, care vizează regenerarea populațiilor de albine, elemente cheie în:

- conservarea biodiversităţii plantelor,

- reducerea impactului schimbărilor climatice,

- sprijinirea mijloacelor de trai ale comunităților rurale,

- îmbunătățirea calității și cantității culturilor.

Prin programul Billion Bees, APIVITA oferă 1% vânzările sale globale (atât cele din APIVITA Experience Store, vânzările online ale gamelor Beessential Oils și Queen Bee) partenerilor ONG-ului ”1% for the Planet”, cum ar fi ”Bee Camp” și ”New Generation - New Agriculture”, creând și menținând astfel sinergii responsabile și fructuoase, de lungă durată, care contribuie substanțial la creșterea gradului de conștientizare și de implicare a oamenilor, dar și la protejarea populațiilor de albine din întreaga lume.

1% de la noi toți este 100% pentru albine și planetă!

În plus, exclusiv în cursul lunii mai 2023, „Luna albinelor”, noi cei de la APIVITA ne angajăm să donăm veniturile obținute din vânzările globale ale gamei Beessential Oils programului Billion Bees: în felul acesta, fiecare simplă acțiune de cumpărare a unui produs APIVITA va deveni un sprijin activ pentru o inițiativă globală în favoarea mediului!

Descoperă Ziua Mondială a Albinelor pe conturile noastre de socializare!

Cum putem ajuta albinele? Ce plante le oferă hrană abundentă și cum putem avea grijă de astfel de plante?

Aceste întrebări, precum și la multe altele asemănătoare vor primi răspuns printr-o serie de videoclipuri care au fost create în colaborare cu Marianna Rappou, Garden Coach, agronom și arhitect peisagist. Ea se va referi la șapte plante apicole pe care oricine le poate cultiva în balconul propriu, susținând, în acest fel, protecția albinelor.

Vei putea descoperi, prin postările pe care le vom face în social media, sfaturi interesante și utile despre grădinărit și, în același timp, vei putea dobândi noi cunoștințe și informații interesante despre uimitoarea lume a albinelor.

Albinele sunt principalul nostru obiectiv în luna mai; ca atare ele vor sta în centrul tuturor acțiunilor și postărilor noastre, care te vor invita să afli mai multe despre albine pe Facebook, Instagram.

