Colorează și glazurează! OPI Your Way în primăvara 2024

Cu o paletă complet personalizabilă, plină de nuanțe subtile, noua colecție OPI Your Way - primăvara 2024 prezintă finisaje glazurate, strălucitoare de tip luciu și de tip sclipici, destinate să formeze un strat peste nuanțele mate hiper-pigmentate, permițând consumatorilor să coloreze și să creeze opțiuni coloristice personalizabile la infinit.

Printre highlighturile cromatice se află nuanța de caisă (apricot) cu finisaj mat și sclipici (Apricot AF, gLITter), cu un vibe mereu reînnoit, care oferă o variantă spectaculoasa față de pastelurile tradiționale. Nuanțele mate Cyber lime și turquoise (Get in Lime, First Class Tix) energizează trupul și sufletul, în timp ce nuanțele trans-sezoniere brun închis, caramel consistent, bronz mat și bej strălucitor (Material Gworl, Spice Up Your Life, Basic Baddie, Bleached Brows) evocă o senzație de căldură. Nuanțele dulci de pink bubblegum lucios, lila cu sclipici și albastru deschis mat (Bubblegum Glaze, Suga Cookie, *Verified*) conferă o energie jucăușă și nostim-capricioasă.

OPI Your Way include 12 nuanțe noi – șapte mate și cinci cu efect strălucitor - disponibile sub formă de GelColor, Nail Lacquer și Powder Perfection (șase nuanțe selectate), plus 9 nuanțe noi – șase mate și trei cu efect strălucitor - care sunt disponibile exclusiv sub forma Infinite Shine. Parcurgând trei pași simpli, consumatorul poate crea lookuri complet personalizate. Pasul unu: colorează. Cum? Alegi drept bază o nuanță mată - sau folosește mai multe, pentru a crea un vârf în stilul manichiurii franțuzești ori pentru a crea aliniamente abstracte. Pasul doi: finisează. Aplică un strat de luciu deasupra nuanței sau nuanțelor mate. Pentru un look cu adevărat personalizat, de exemplu un ombre din sclipici cu accente perlate, poți folosi mai mult de un singur luciu. Pasul trei: dă-i un nume fancy! De exemplu, Apricot AF combinate cu Glazed N’ Amused va da Apricot N’ Amused, o culoare cu totul nouă și un nume cu totul nou.

„Sunt foarte entuziasmată de colecția OPI Your Way, deoarece exemplifică unul dintre crezurile cele mai durabile ale brandului nostru – culoarea este instrumentul suprem de exprimare de sine," explică Suzi Weiss-Fischmann, Co-Founder și Brand Ambassador OPI. “Oamenii își doresc nuanțe care să le permită să fie unici și să-și pună în valoare individualitatea. Pentru a obține pe unghii Bubble Bunny, nuanța lăptoasă care a fost trendy anul trecut, consumatorii au combinat creativ Bubble Bath și Funny Bunny pentru a crea nuanța lor perfectă. Colecția actuală pleacă de la acest concept și îl extinde cu nuanțe create special pentru layering, cu scopul ca fiecare combinație să fie la fel de unică precum este și persoana care o poartă. Și culorile nu sunt singurele care pot fi remixate! Se pot recombina și numele lor: numele fiecărei nuanțe a fost creat având în vedere simplitatea, astfel încât fiecare două nume pot fi combinate într-un nume nou, de tipul Brangelina.”

“Nuanțele mate vibrante ale colecției funcționează ca o bază pe unghii,“ adaugă Jill Bartoshevich, OPI Global Director of Color Equity. “Apoi glazurile de finisaj strălucitoare, lucioase, perlate sau de tip sclipici adaugă o tușă hipnotică, onirică, lookului final. În această colecție veți găsi cele mai mari trenduri cromatice ale lui 2024, inclusiv nuanța de caisă, cu finisaj mat sau glitter, precum și super-verdele viu lime.”

Nuanțele colecției OPI Your Way vor fi disponibile în formulele GelColor, Nail Lacquer și Powder Perfection (*anumite nuanțe, selectate):

GelColor oferă un finisaj profesional care durează până la trei săptămâni, în timp ce Infinite Shine prezintă un finisaj super-strălucitor durabil, cu aplicare tradițională tip lac și durabilitate de până la 11 zile. Nail Lacquer reprezintă o formulă consistentă, hiper-pigmentată, creată pentru a permite aplicarea uniformă, fără dungi nedorite. Powder Perfection este un sistem de colorare prin imersarea unghiilor în pudră, care permite o aplicare rapidă care nu are nevoie de lumină specială - durează mai mult de două săptămâni.

Pentru mai multe informații, vizitează OPI.com. urmărește @OPI pe Instagram, Facebook, și TikTok, și găsește brandul pe Twitter @OPI_PRODUCTS!

DESPRE OPI

În calitate de marca numărul unu profesională la nivel mondial, OPI se angajează să ofere produse și servicii de înaltă calitate atât saloanelor, cât și clienților acestora, cu accent pe siguranța și inovația din industrie. Cu formule excepționale, culori la modă și nume emblematice, lacurile puternic pigmentate de la OPI sunt foarte consistente, de lungă durată și rezistente la crăpare – oferind consumatorilor un lux accesibil. Când este utilizată într-un serviciu profesional, culoarea poate dura până la șapte zile. Lacul de unghii OPI este disponibil în peste 200 de nuanțe. OPI Infinite Shine este un sistem de lac fără lumină în trei trepte, care oferă durabilitate, strălucire ridicată și ușurință de aplicare și îndepărtare. Acum există peste 150 de nuanțe în colecția Infinite Shine. Fiecare lac dispune de pensula exclusivă ProWide™ de la OPI pentru aplicarea supremă. În prezent, OPI este disponibil în peste 100 de țări și comercializează cu amănuntul o linie completă de articole profesionale, inclusiv OPI GelColor (disponibil în peste 140 de nuanțe care se potrivesc cu omoloagele lor iconice de lac OPI) cu durată de până la trei săptămâni, tratamente pentru unghii, produse de finisare, loțiuni, produse de manichiură/pedichiură, pile, instrumente, geluri și acrilice. OPI este garantat numai atunci când este achiziționat prin magazine profesionale autorizate de înfrumusețare și magazine de prestigiu, nu dintr-o farmacie, supermarket, magazin de masă sau alte surse neautorizate. Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați OPI.com. Urmărește OPI pe Instagram @OPI, pe Twitter @OPI_PRODUCTS și accesează OPI pe Facebook pentru a deveni fan.

DESPRE WELLA COMPANY

Wella Company este una dintre cele mai importante companii de înfrumusețare din lume, compusă dintr-o familie de mărci emblematice, inclusiv Wella Professionals, O·P·I, ghd, Briogeo, Nioxin, Sebastian Professional și Clairol. La Wella Company, suntem inovatori și căutăm să inspirăm consumatorii și profesioniștii în frumusețe prin mărcile noastre să arate, să simtă și să devină cu adevărat ei înșiși. Ne angajăm să construim cea mai bună companie de înfrumusețare din industrie, în care cei 6.000+ angajați ai noștri din peste 100 de țări pot contribui cu ceea ce au ei mai bun. Ghidați de valorile companiei noastre și conduși de scopul de a oferi un impact pozitiv asupra oamenilor, prin produsele noastre, precum și asupra planetei și societății noastre, oferim o creștere durabilă tuturor părților interesate. Pentru mai multe informații despre Wella Company, vizitați www.wellacompany.com și urmăriți-ne pe LinkedIn și Instagram.

Vizionare placuta