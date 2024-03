Machiajul natural descris în 7 paşi uşor de urmat

Atunci când vrei să-ţi evidențiezi frumuseţea naturală, ai nevoie de un machiaj minimalist. Vezi aici care sunt paşii de urmat, pentru un look fresh.

Cel mai important lucru este să te simţi bine în pielea ta, zi de zi, accentuându-ţi frumuseţea naturală, însă există momente în care trăsăturile tale au nevoie să fie evidenţiate, iar acest ajutor vine din partea machiajului. Indiferent de motivul pentru care alegi să nu te machiezi prea des, în acest articol vei găsi cele mai importante trucuri pentru un look natural, realizat rapid, cu doar câteva produse de make-up.

Există perioade mai scurte sau mai lungi în viaţa oricărei femei, când chipul nu poate să reflecte exact toată frumuseţea naturală. Fie că apar ridurile de expresie, fie că tenul este mai tern ori şi-a pierdut elasticitatea ori pleoapele s-au lăsat pradă forţei gravitaţionale, toate sunt lucruri normale. Însă, din fericire pentru noi, femeile, există produse de machiaj la care putem apela, atunci când dorim.

Cu siguranţă ai auzit discutându-se, în ultimii ani, despre machiajul minimal, cel care abia se poate observa, dar care îi aduce chipului tău aspectul dorit. Ei bine, mai jos vei regăsi tot ce trebuie să ştii despre acest tip de machiaj, astfel încât să ţi-l poţi face ori de câte ori simţi nevoia:

Pregătirea tenului pentru machiaj

Dacă eşti novice în tainele machiajului, primul lucru pe care trebuie să-l înţelegi este faptul că, oricât de bune ar fi produsele de makeup pe care le foloseşti, fără o pregătire corectă a tenului în prealabil, rezultatul nu poate fi unul satisfăcător.

Aşadar, primul pas este să-ţi pregăteşti tenul, hidratându-l. Ulterior, poţi aplica o cremă cu factor ridicat de protecţie solară şi un primer. Acum, tenul tău este pregătit şi protejat.

Fondul de ten

Adevăratul punct de plecare al oricărui aspect de machiaj fără machiaj este pielea cu aspect natural și strălucitor. În funcţie de gradul de acoperire dorit, aceasta poate fi obţinută cu un fond de ten sau chiar cu un BB cream. Ambele variante pot fi aplicate cu pensula, cu bureţelul de makeup ori chiar cu degetele.

Caută un fond de ten sau un BB cream care să corespundă nevoilor tenului tău, pentru a avea parte de acel look natural, pe care ţi-l doreşti.

Corectorul sau, cum este cunoscut mai nou, concealerul

Deoarece un fond de ten, oricât ar fi de bun, nu poate să facă minuni, are nevoie de un ajutor de nădejde: corectorul. Acesta este denumit, mai nou, concealer şi are rolul de a oferi o acoperire suplimentară în anumite zone cheie, cum ar fi sub ochi, în jurul nasului sau în orice zona în care ai o pată inestetică.

Aranjarea sprâncenelor

Sprâncenele au puterea, din punct de vedere estetic, de a-ţi schimba fizionomia. Astfel, este de înţeles de ce nu ai voie să sari peste acest pas. Poţi folosi un creion de sprâncene pentru a umple golurile şi a defini forma sau un gel creat special pentru acestea. Nu ai nevoie de multă măiestrie, ci doar să alegi o culoare cât mai apropiată de nuanţa naturală a sprâncenelor.

Culoare în obraji

Aşa cum ne spuneau bunicii noştri atunci când eram mici, obrajii îmbujoraţi indică sănătate. Aşadar, nu te feri să aplici un fard pudră sau cremos, cu textură sidefată, în obraji. Acesta va oferi puţină luminozitate pomeţilor tăi şi le va da un aspect natural care, odată cu trecerea anilor, începe să pălească.

Pune-ţi ochii în evidenţă

Nu degeaba se spune că ochii sunt oglinda sufletului. Privirea noastră indică imediat care este starea noastră de spirit. Astfel, rimelarea genelor cu un strat subţire de mascara poate face ochii să fie şi mai strălucitori. Pentru un look cât mai natural, poţi opta pentru o mascara maro, dacă ai părul mai deschis la culoare.

Hidratarea buzelor

Bineînţeles că nu puteam uita de gură. Mai exact de buze, care trebuie să fie mereu hidratate, nu doar pentru un look fresh, ci şi pentru starea ta de bine. Există, în prezent, atât de multe produse create special pentru buze, încât e imposibil să nu găseşti ceva ce-ţi place: de la ruj la gloss și balsam de buze până la ulei de buze şi lip stain. Alege o culoare cât mai naturală, apropiată de cea a buzelor tale, iar rezultatul va fi wow.

Aceştia sunt 7 paşi pe care îi poţi urma, atunci când vrei să ai un look fresh, dar cu cât mai puţin machiaj. Însă nu uita că, atât timp cât tenul tău este curat, hidratat şi are o culoare uniformă, restul sunt doar detalii.

