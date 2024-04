Cearcănele pot fi deranjante și devin astfel o preocupare pentru mulți dintre noi. Ele pot apărea ca nuanțe de maro, albastru, negru sau violet și sunt de obicei mai vizibile în apropierea colțului interior al ochiului. Iată câteva posibile cauze de apariție a cearcănelor și modalități de a le aborda, explicate de Dr. Cristina Berbecar-Zeca, medic specialist Chirurgie Plastică, Estetică & Microchirurgie Reconstructivă.

De ce apar cearcănele?

Cauzele sunt:

Îmbătrânirea

Pe măsură ce înaintăm în vârstă, pielea noastră tinde să se lase și să devină mai subțire prin pierdea fibrele de colagel si elastina de la acest nivel, dar si prin pierderea tesutului adipos facial. Astfel, vasele de sânge de sub piele devin mai vizibile, iar zona apare mult mai închisă la culoare, ceea ce duce la apariția cearcănelor. De asemenea, îmbătrânirea poate face că santurile lacrimale să pară mai goale, dând un aspect tern al pielii din jurul ochilor.

Oboseala

Lipsa somnului sau somnul excesiv pot face că pielea să devină palidă. Vasele de sânge și țesuturile întunecate de sub piele devin mai vizibile, rezultând cearcănele.

Alergii

Reacțiile alergice și ochii uscați pot duce la apariția acestora. Scărpinatul pielii poate provoca inflamație, umflare și ruperea vaselor de sânge, ceea ce duce la hiperpigmentare postinflamatorie.

Deshidratarea

Când corpul tău nu este bine hidratat, pielea de sub ochi poate părea mai închisă la culoare.

Expunerea prelungită la soare poate cauza și ea formarea de cearcăne.

6. Factori ce țin de stilul de viață cum ar fi: fumatul, consumul excesiv de alcool și stresul pot contribui și ei la apariția cearcănelor.

7. Edemul palpebral

Acesta se traduce prin umflarea tegumentului din jurul ochilor. Această afecțiune este cunoscută sub denumirea de “pleoape umflate” sau “ochi umflați” și poate afecta unul sau ambii ochi. Când o persoană prezintă edem periorbital, în tegumentul din jurul ochiului apare acumulare de lichid, ceea ce conferă pielii un aspect umflat. Este determinat de diverse afecțiuni sau de factori ce țin de stil de viață, de care am amintit mai sus.

Remediile pentru cearcăne

Mai multe tipuri de intervenții estetice duc la remedierea cearcănelor. Acestea sunt:

Filler-ele cu acid hialuronic

Această procedură presupune umplerea cearcănelor, oferă o soluție temporară, însă eficientă pentru corecția cercurilor închise din jurul ochilor. Procedura se realizează în cabinet și presupune ca prim pas aplicarea unei creme anestezice pentru sporirea confortului pacienților, ulterior trecându-se la pasul umplerii zonei cearcănelor. Efectul este vizibil imediat. Acest efect durează între 3 și 12 luni, în funcție de produsul folosit și de modul în care fiecare dintre pacienți metabolizează substanță. Recomandările post-procedură sunt: aplicarea locală de comprese sau geluri reci cu ar fi gelul cu arnică și dormitul cu capul pe mai multe perne, în ziua realizării injectării, pentru a reduce intensitatea edemului. În zilele 1 și 2 post-procedură, zona injectată va atinge un maximum al inflamării și o ușoară sensibilitate. Edemul începe să se retragă din a -3-a zi.

PRP – Platelet Rich Plasma sau „terapia vampir”

Aceasta procedura consta in injectarea propriei plasme, obtinute in momentul procedurii. Injectarea de plasma imbogatita cu trombocite este o procedura de bio-stimulare a pielii, prin care se folosesc cele mai bune elemente continute in sangele propriu. PRP-ul stimuleaza productia de colagen, care ofera pielii tonicitate si un aspect mai tanar.

Pentru un plus de efect PRP poate fi combinat in aceeasi terapia cu acidul hialuronic pentru a creste calitatea pielii, nivelul de hidratare, estomparea ridurilor fine si bineinteles diminuarea cearcanelor si a coloratiei specifice. Marele avantaj al acestei proceduri este ca are cea mai mica rata de complicatii din randul procedurilor non-chirurgicale.

Peeling-ul chimic

Este destinat zonei sensibile din jurul ochilor și poate îmbunătăți textura pielii și împiedica depigmentarea.

Blefaroplastia inferioara

Este o procedura chirurgicala, invaziva si care are rolul de a corecta pungutele de sub ochi sipielea in exces de la nivelul pleoapei inferioare. Interventia se desfasorata cu sedare, iar indicatia chirurgicala se pune numai dupa un consult de chirurgie plastica si o evaluare atenta a zonei. Aceasta interventie se poate asocial cu: lipofilling-ul, laser CO2 pentru uniformizarea pielii si cresterea calitatii ei postoperator si PRP.

Lipofilling-ul

Acesta constă în transferul de grăsime, recoltată de la păcientă, de la nivelul coapselor sau din alte zone (abdomen, brațe, fața internă a genunchilor etc). Efectul procedurii este mai îndelungat decât în cazul filler-elor cu acid hialuronic, dar se asociază riscuri mai mari. Un efect benefic al lipofilling-ului este că tradus prin aceea că grefarea (adăugarea) țesutului adipos în zona din jurul ochilor are și efecte regenerative datorită prezenței celulelor stem din acest țesut. Lipofilling-ul are rezultate mult mai eficiente și spectaculoase atunci când se asociază cu repoziționarea grăsimii infraorbitale, care are drept rezultat umplerea zonei situate sub ochi.

Pentru un rezultat de lungă durata și creșterea șanselor de grefare a țesutului adipos se asociază mixarea țestului adipos preparat împreună cu PRP (platelet rich plasmă). Aportul de celule stem oferit de țesutul adipos, cât și plasmă îmbogățită cu celule stem (PRP) asigură o recuperare mai rapidă și o calitate mai bună a pielii din jurul ochilor.

Ce presupune intervenția pentru lipofilling

Aceasta se realizează în sala de operații sub anestezie locală, sedare sau anestezie generală. Se alege tipul de anestezie în urma discuției cu pacientul și în funcție de amploarea zonei ce urmează să fie umplută și de gradul persoanei respective de a tolera durerea și stresul intervenției.

Odată cu acest lipofilling se poate face și alte intervenții la nivelul feței: blefaroplastie superioară, inferioară, lifting de sprâncene, midfacelift, lifting facial etc.

Grăsimea pentru lipofilling se prelevează cu ajutorul unor canule foarte subțiri din zonele discutate preoperator cu fiecare pacient. Rata de resorbție a țesutului adipos infiltrat este între 30 și 70%. Asocierea acestei proceduri cu PRP-ul (platelet rich plasmă) face ca rezultatele să fie mai bune și să dureze mai mult.

Practic, rezultatul lipofilling-ului este acela de a umple șanțurile și depresiunile feței, de a oferi o calitate mai bună a tegumentului, pentru o perioada îndelungată de timp, prin folosirea propriilor celule ale pacientului.

Recuperarea după lipofilling

Zona din care s-a transferat grăsime va fi de asemenea umflată și posibil vânătă, însă aceste aspecte dispar în următoarele 5-7 zile.

Ce trebuie făcut post-intervenție?

Repaus de 3 zile postoperator, până la remiterea parțială a edemului și a echimozelor

Urmarea unui tratament medicamentos cu antibiotic și antiinflamator.

Masarea zonei infiltrate cu grăsime, folosind Lioton gel/Alle gel.

Dormit cu capul pe mai multe perne, reducând astfel edemul de la nivelul fetei.

Aplicarea de comprese reci/geluri reci/gheață pe zonele umflate.

La 14 zile se îndepărtează firele din zonele donoare.

Cum poți preveni apariția cearcănelor sau reaparația lor după diferite tratamente estetice? Prin:

Îngrijirea constantă a pielii. Folosește o cremă delicată si special conceputa pentru zona ochilor cu ingrediente precum acid hialuronic, peptide și antioxidanți. Acestea pot hidrata și proteja pielea delicată.

Protecție solară. Protejează-ți ochii de razele UV cu ochelari de soare și creme de protecție solară. Expunerea excesivă la soare, așa cum am menționat, poate accentua cearcănele.

Dormitul pe mai multe perne – daca observati ca dimineta zona de sub ochi este mai umflata

Evitati consumul excesiv de sare si alcool-ul

Aplicarea de comprese reci sau plicuri de ceai răcite, pentru a reduce umflarea și a îngusta vasele de sânge.

7-9 ore de somn de calitate.

Hidratare: Beți multă apa pentru a vă menține pielea hidratată.

Consumul de alimente bogate in vitaminele C si K, care favorizează sănătatea pielii.

Mai multe informații despre intervențiile pentru remedierea cearcănelor se pot obține la

Dr. Cristina Berbecar-Zeca este medic specialist Chirurgie Plastică, Estetică & Microchirurgie, cu experiență în domeniu de peste 15 ani. Dr. Cristina Berbecar-Zeca profesează în București la Estet Laser Clinic, Clinica Zetta și în Târgoviște la Alpha Medica Clinic.

Dr. Cristina Berbecar-Zeca este de părere că cel mai important lucru în viață pentru o persoană este să se simtă în fiecare zi că este cea mai bună versiune a sa, iar dacă acest aspect implică a apela la chirurgia estetică, trebuie să o facă discret, fără exagerare, astfel încât intervenția chirurgicală sau procedura să ofere un aspect natural și o îmbunătățire a calității vieții. Detalii: https://www.drberbecarzeca.ro/

E-mail: contact@drberbecarzeca.ro

Tel: +4 0723 356 028

Facebook: https://www.facebook.com/DrBerbecarZeca

Instagram: https://www.instagram.com/dr.cristina.berbecar.zeca/

YouTube: www.youtube.com/@cristinaberbecarzeca

Vizionare placuta