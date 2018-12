Spre finalul lui 2010 am fost pentru prima dată în Brazilia, în Abadiania la John of God. Chiar în ziua plecării, am intrat într-o catedrală catolică și am agățat în bradul deja decorat pentru Crăciun un bilețel pe care am scris ”îmi doresc să devin o scriitoare publicată internațional.” Doi ani mai târziu, în 2012, debutam cu volumul ”Four Doors & Other Stories” la editura MP Publishing din Marea Britanie. Acel bilețel a fost doar începutul.

Te invităm în această călătorie care va reprezenta primul pas către o viață mai bună și către cea mai bună versiune a ta, o versiune care are grijă în egală măsură de trupul și de spiritul său.

Calea către materializarea în plan fizic a dorințelor tale pentru 2019 include câțiva pași. Iată care sunt aceștia:

1. Formularea intenției

Aceasta trebuie formulată cât se poate de clar, cu toate detaliile necesare. Șansele de reușită sunt cu atât mai mari cu cât aceasta vine din inimă și răspunde unei nevoi reale din viața ta și este aliniată cu scopul vieții tale. De asemenea, este foarte important să crezi că meriți să primești acest dar și că îl poți primi. In caz, contrar timpul de manifestare poate fi lung sau intenția nu devine realitate. Se spune că există un timp divin, potrivit pentru toate, însă este bine să stabilești un termen de limită. De exemplu, îți poți stabili ca până în vara lui 2019 să îți schimb jobul sau să îți găsești partenerul potrivit pentru tine în aceasta etapă a vieții tale. Intuiția este un ghid important și în această privință.

2. Vizualizarea

Închide ochii și imaginează-ți cum va arăta viața ta în momentul în care intenția ta se materializează. Uneori, atunci când dorința este foarte puternică și vine din inimă, este suficient să îți vizualizezi o singură dată. In 2015, am ajuns prima dată în Huntington Beach, California. A fost dragoste la prima vedere. Mi-am dorit atunci ca în 2016, de ziua mea, să fiu tot acolo. Apoi am revenit în țară și nu m-am mai gândit la asta. Ghici ce s-a întâmplat? Dorința mea, pusă de ziua arhaghelilor Mihail și Gavril, s-a materializat fără nici un efort.

sursa foto: shutterstock/by oatawa

3. Emoția

Emoția este frecvența ta de comunicare cu Universul și o componentă esențială a procesului de materializare. Simte bucuria, recunoștiința, satisfacția și orice alte emoții pozitive pe care le vei avea atunci când dorința ta va deveni realitate încă de acum. Lasă-ți lacrimile de bucurie să curgă pe obraji. Simte recunoștința în sufletul tău.

4. Eliberează

Dă drumul proiectului tău în Univers cu încrederea că a fost primit și este susținut. Ai încredere că ceea ce este mai bine și mai bun pentru tine vine spre tine la momentul potrivit. Păstrează-ți răbdarea și, între timp, bucură-te de viața ta așa cum este acum. Cu câte vei vibra mai mult și mai des pe frecvența bucuriei, cu atât mai multă bucurie vei atrage în viața ta.