DANS  și RESPECT, cuvintele cheie pentru săptămâna 4-11 MARTIE 2019

In urmă cu ceva vreme am început să folosesc un pachet de cărți cu mesaje de la îngeri care să îmi ghideze fiecare zi. Rezultatele sunt uimitoare. Iată sunt mesajele pe care le-am primit pentru voi pentru această săptămână.

Cuvântul cheie pentru pentru prima parte a săptămânii 4-11 MARTIE 2019 este DANS.

Viața este un dans. Alege ritmul care ți se potrivește.

Cum e posibil să mă gândesc la dans când săptămâna abia începe iar eu am atâtea de făcut. Ei bine, este posibil pentru că viața poate fi privită ca un dans. Nu ești niciodată singură ci conectată în permanență cu ceilalți, cu locurile și cu natura într-un permanent dans al energiilor. Atunci când îți este frică, spațiul tău personal se micșorează iar ceilalți preiau conducerea și intră cu ușurință în el. Atunci când trăieși cu iubire, din iubire, tu ești cea care dă tonul și chiar dacă ești condusă la un moment dat este pentru că tu alegi asta. Folosește primele trei zile pentru a urmări acest dans al vieții, de la frică la iubire și înapoi și exersează-ți pașii în așa fel încât să petreci cât mai mult timp în starea de iubire.

Respectă-i pe ceilalți și vei fi respectată.

Atragem ceea ce suntem iar dacă vrem respect este nevoie să îi respectăm pe ceilalți. La prima vedere, nu pare complicat. Nu este deloc complicat să spui ”bună ziua” sau ”mulțumesc”. Să te porți frumos cu cei mai în vârstă sau să cedezi locul în metrou unui bătrân sau persoane suferinde. Provocarea vine atunci când suntem puși în situația de viață de a manifesta respectul prin a respecta alegerile de viață ale celorlalți. Oricât de ciudat ți se pare, o alegere de viață poate fi, la un moment dat o boală sau a sta într-o relație abuzivă. Chiar dacă tu vrei binele unei persoane, trebuie să îl vrea și ea. Și, mai presus de toate, trebuie să învețe ce are de învățat pentru a putea urca încă o treaptă pe scara evoluției. Să respecți un om înseamnă să îi respecți și să îi accepți alegerile.

Foto by Look Studio via Shutterstock