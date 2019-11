Cred că și tu îți poți crea ziua ta magică. O zi în care să fii tu cu tine, să mergi într-un loc care îți bucură sufletul, să îți oprești gândurile și să îți lași inima să își șoptească dorința.

In urmă cu patru ani, la început de noiembrie pășeam pentru prima dată pe nisipul din Sudul Californiei. Un prieten comun a pus o vorbă bună pentru mine la îndrăgitul actor Tudor Petruț-Șerban din Liceenii, și acesta mi-a fost ghid timp prin câteva dintre cele mai frumoase locuri din Orange County cu case mari și elegante ca în filme, plaje cu nisip fin, palmieri înalți până la un cer de un albastru infinit și fără de nori.

Imi doream foart mult să ajung să văd Venice Beach dar și LA, cu celebrul semn Hollywood, Teatru Chinezesc și trotuarele cu stele ale starurilor. Am ajuns în cele din urmă și acolo însă locul care mi-a furat inima și cu ea și pe mine, aducându-mă în California, a fost Huntington Beach.

Am ajuns acolo pe 8 noiembrie, de Sfinții Mihail și Gavril, la propunerea unei prietene. Imaginează-ți o zi senină, cu o temperatură ca de vară, cu o plajă pe care nu o poți cuprinde cu ochii și cu oameni zâmbitori care își plimbă cățeii, aleargă sau merg pe bicicletă pe aleea de lângă. Dar și un dig care nu seamănă cu nimic din ce ai văzut în România, care avansează departe de mal, în valurile oceanului.

Frumos ar fi, a șoptit inima mea, ca la anul să îmi petrec ziua de naștere aici. Doar atât și apoi a continuat să se bucure. M-am întors la București după câteva zile și am uitat de șoaptă. Insă trebuie să fi fost rostită cu atâta hotărâre și, mai ales, bucurie, încât în februarie anul următor semnele au început să apară. Universul a lucrat în fundal, a pregătit iar când momentul a fost potrivit, a început să îmi trimită în cale oameni. Mi-am petrecut ziua de naștere în Sudul Californiei, așa cum și-a dorit inima mea. Și tot așa cum și-a dorit inima mea, am ajuns să trăiesc aici. Nu am avut un plan bine stabilit, nici familie și, inițial nici măcar prieteni. Doar încredere, bucurie și o imensă recunoștință pentru fiecare moment petrecut acolo.

De aceea îmi place să spun că 8 noiembrie 2015 a fost una dintre zilele magice din viața mea. Una din acele zile în care, dacă îți pui o dorință, aceasta devine realitate.

Cred că și tu îți poți crea ziua ta magică. O zi în care să fii tu cu tine, să mergi într-un loc care îți bucură sufletul, să îți oprești gândurile și să îți lași inima să își șoptească dorința.

Featured foto by liyavihola via Shutterstock