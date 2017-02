Ce ceas pe curea sa porti primavara aceasta

Ceasul este un accesoriu care spune multe despre cea care il poarta. Pentru primavara aceasta achizitioneaza-ti unul potrivit stilului tau, insa in culorile si cu imprimeurile anotimpului.

Nu am fost niciodata fana infocata a ceasurilor, insa am admirat intotdeauna femeile si barbatii care le poarta. Desi gasim la fiecare pas atat ceasuri elegante, cat si ceasuri casual, ceasuri sport, intotdeauna am fost de parere ca ceasul este un accesoriu potrivit persoanelor care lucreaza in companii mari, cabinete de avocatura si se imbraca mereu la costum. Probabil eram mult prea mica si nici modelele de ceasuri nu erau variate.

Pe magazinele online, insa, gasim modele de ceasuri la care nici nu ne gandim ca ar putea sa existe. Ceasuri cu imprimeuri pentru fiecare anotimp si fiecare sarbatoare, ceasuri cu imprimeuri si mesaje haioase si, ce-i mai important, ceasuri pentru toate bugetele.

La fel sunt si ceasurile pentru primavara – in toate culorile si cu tot felul de imprimeuri care le fac placute de la prima vedere.

Ceasurile de primavara sunt ceasuri in culori calde si vii, cat mai puternice, culori prietene cu soarele si florile. Galben, roz, verde aprins, portocaliu, bleu, crem. Nu spune nimeni ca trebuie sa alegi o singura nuanta, fii indrazneata si alege un ceas cu ecran sau a carui curea este multicolora. Si asorteaza-l la o tinuta la fel de plina de viata. O splendoare!

Ceas cu bratari: 669 lei; Ceas piele: 529 lei; Ceas cu model crocodil: 419 lei

Ceas maro cu strasuri: 309 lei

Mergi mai departe si accepta imprimeurile. Imprimeuri cu flori, cu fluturi, cu pasarele sau orice alt imprimeu care te face sa privesti altfel viata si timpul prezent.

Cei de la Christian Lacroix au o multime de modele cu imprimeuri care o sa iti placa cu siguranta.

Ceas infasurabil: 319 lei; Ceas albastru: 389 lei; Ceas alb: 389 lei; Ceas multicolor: 419 lei

Nu uita ca un ceas la mana te va ajuta sa devii mai calculata si mai responsabila si, bineinteles, mai punctuala.

Sursa Foto Front Page: Eduard Militaru/Shutterstock