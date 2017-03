Jacheta din piele in tinutele de primavara

Cum porti jacheta din piele primavara

Nimic mai simplu! Atata timp cat nu iti trece prin cap sa o combini cu pantaloni de trening, ai verde sa dai frau liber imaginatiei.

Cred ca cel mai mult imi place in combinatia cu blugi (incearca-i pe cei tip boyfriend) + pantofi stiletto si in cea cu pantaloni de piele si ghete. Tu nu te opri aici!

Jacheta ta de piele o sa se potriveasca de minune cu orice tip de rochie. Am vazut fete care o purtau pe deasupra unei rochii lungi pana in pamant, cu rochie bodycon si cu rochie eleganta in clos.

La fel se poarta si cu fusta (lunga, pana la genunchi, in clos) si bluza oversized.

Jacheta maro: 567 lei; Jacheta cu aplicatii: 299 lei; Jacheta albastra: 1,493 lei

Tu doar imagineaza-ti outfit-ul preferat de primavara, fa rost de toate articolele vestimentare si apoi indrazneste sa iesi din casa astfel imbracata.

Pentru ca, de fapt, asta este cel mai greu pas de facut: scoaterea outfit-ului in lume. Cand nu esti sigura pe tine si pe alegerile pe care le faci, oricat de mult ai rasfoi internetul si ai fi la curent cu ce si cum se poarta, ai o retinere cand trebuie sa parasesti casa. Ti-e teama. Ti-e teama ca toti te vor privi lung si se vor intreba de ce ai ales combinatia asta, dar totul este doar in mintea ta.

Tu nu esti obisnuita sa iesi din zona ta de confort, nu esti obisnuita sa imbraci altceva decat o pereche de blugi si un tricou si crezi ca nu o sa iti stea bine daca incerci alt stil vestimentar. Gresesti! Toti vor admira curajul si vor complimenta reusita ta!

Sursa Foto Front Page: pexels.com