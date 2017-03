 Pijama to go: cum porti pijamalele in timpul zilei

“Dormi pe tine!”. Nu stiu daca ai auzit vreodata asta, dar daca alegi unul dintre cele mai cool trenduri ale acestui sezon – pijama in tinutele de zi – e foarte posibil sa auzi asta mai des.

Desigur te vei simti atat de confortabil si de relaxata incat nu-ti va pasa! Oare asta sa fi fost motivul ce a stat la baza popularizarii tinutelor de somn pentru tinute de strada?

Eu asa as crede, intrucat aceasta tendinta a debutat in verile trecute, a atins un varf in aceasta iarna si a continuat cu acelasi curaj si pe catwalk-urile din primavara si vara 2017.

Si de n-ar fi asa cand pijamalele sunt hainele in care ne simtim cel mai bine. Le asociem cu odihna, cu somnul, cu relaxarea intr-un pat ravasit de weekend, cu cafeaua tarzie de weekend, cu visarea, cu confortul, cu adevaratul “eu”.

Hmm, inainte de a filosofa de-a dreptul, hai mai bine sa-ti spun despre pijamalele purtate ca outerwear acum si de la primavara!

1. Pijamaua ce isi gaseste inspiratia in modelele barbatesti a fost fara doar si poate vedeta show-urilor de moda pentru toamna/iarna 2017. Gasesti inspiratie de “how to wear” la Valentino. Alege un model satinat, larg, eventual cu imprimeu pretios (sa nu te aud cu dungile!), adauga ceva bijuterii masive aurii si pantofi tip escarpeni, de exemplu.

Pijama cu buline: 269 lei; Colier: 49,99 lei; Escarpeni: 199,49 lei

2. N-are cum sa te apuce motaitul intr-o pijama to go sexy, asa cum a propus Givenchy de exemplu. Mixand modelul barbatesc (bluza cu guler si rever) cu detaliile feminine (textura satinata, pantalonii evazati, furoul cu dantela purtat pe dedesubt) designerul a reusit sa juxtapuna doua contraste foarte sexy.

Poarta-le cu pantofi pumps, cu bot ascutit, toc inalt si cu ceva aplicatii ce ies in evidenta.

Pijama eleganta: 115 lei; Pumps: 399 lei

3. Poti oricand sa gasesti inspiratie la Alberta Ferretti sau Fendi ce optat pentru pijamaua senzuala, bogata, feminina din catifea.

Combin-o cu accente de blana, cercei masivi, tocuri neaparat.

Costum catifea: 269 lei; Sal: 109,90 lei; Cercei: 289 lei

4. Tot in “partea feminina” se situeaza si Vera Wang ce a ales sleepwear as outerwear intr-un mod senzual, ladylike. Voaluri fine, dantele, halate flu-flu tip kimono, bluze ce amintesc de furouri si pantaloni din voaluri sau matase cu pattern floral, pretios.

La aceste layere ce mixeaza transparente adaugi platforme inalte si un make-up natural. E suficient!

Halat: 249 lei, Platforme: 529,90 lei

Sursa Foto Front Page: pexels.com