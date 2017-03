Botinele si pantofii argintii - cum ii purtam

Argintiu este o culoare pretentioasa, tot mai des intalnita in outfit-urile fashionistelor. Daca in urma cu ceva timp era o nuanta care se regaseasca doar in hainele de ocazie, in prezent se poarta inca de la primele ore ale diminetii.

Astazi iti prezint cateva articole de incaltaminte care iti vor asigura outfit-uri cu totul si cu totul deosebite in zilele in care vrei sa fii altfel.