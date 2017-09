Pentru ca toamna nu intarzie sa apara, tu ar trebui sa incepi sa te pregatesti. Descopera care sunt tendintele de toamna in anul 2017 pe care le vei putea pune in aplicare inca de la sfarsitul acestei luni. Inainte de a-ti incepe cumparaturile, aminteste-ti ca ai nevoie de piese versatile, pe care le poti folosi in cat mai multe tinute de zi sau de seara.

Daca te intrebi cum sa te imbraci pentru a te simti comod, dar si pentru a avea o tinuta fashion, aceste articole vestimentare sunt potrivite pentru tine! Luminita Staicu, Designer hermosa, brandul romanesc cu traditie de peste 20 de ani, te va ajuta sa iti definesti stilul vestimentar in aceasta toamna, care bate la usa.

Sfideaza anotimpul prin imprimeuri vesele

Daca esti o femeie independenta, care are incredere in ea, poti purta ce vrei, cand vrei. Acest lucru presupune ca imprimeurile pline de viata, pe care te-ai obisnuit sa le indragesti pe parcursul verii, raman in continuare la moda si pot fi incluse cu usurinta in tinute creative de toamna.

Cel mai potrivit element vestimentar pentru acest sezon il constituie sacoul Ama, 159,90 lei , care prin imprimeul si culorile sale, te vor ajuta sa iesi din anonimat in zilele ploioase ce vor urma. „Triplul voal imprimat digital, dublat printr-o captuseala, se potriveste perfect oricarui moment al zilei, fie ca optezi sa il porti alaturi de o fusta office si o camasa alba, in timpul orelor petrecute la birou, fie ca il asortezi cu o pereche de jeans si un top romantic pentru petrecerea de vineri seara. Cu o croiala dreapta, maneca lunga si buzunare laterale functionale, acest model de sacou se potriveste oricarui stil vestimentar ” , precizeaza Luminita Staicu, Designer hermosa.

Sacoul Magy din brocard elastic, 249,90 lei, intra in aceeasi categorie, datorita design-ului imprimat digital exclusiv, dublat prin captuseala. Printr-o croiala cambrata, buzunare functionale in contrast, slit la spate si inchidere cu nasture ornament, acest sacou are in compozitie tesaturi de cea mai buna calitate, continand 80% bumbac.

Pantalonul office in tinuta de zi

„Inspira-te din garderoba masculina si poarta clasicul pantalon office negru in tinuta de zi cu zi. Il poti accesoriza spectaculos cu ochelari de soare cu un design excentric, balerini cu botul ascutit si, daca vrei sa faci lucrurile cu adevarat interesante, il poti combina alaturi de o jacheta de piele si de un tricou simplu de bumbac” , spune Luminita.

Daca esti o feminista convinsa, adepta a stilului clasic, atunci aceasta piesa vestimentara este o alegere pe masura! Pantalonul Ionela , se asorteaza perfect si in combinatie alaturi de un sacou simplu, intr-o croiala eleganta si o camasa alba.

Dintr-o croiala conica, buzunare laterale functionale si betelie cu inchidere ascunsa, pantalonul Ionela, 149,90 lei, are in compozitie texturi de cea mai buna calitate, continand 75% bumbac.

Mentine-ti eleganta

Chiar daca zilele calduroase incep sa se scurga incet, stilul tau vestimentar trebuie sa ramana acelasi. Daca esti adepta rochiilor elegante, nu este nicio problema. O data cu sosirea toamnei, poti imprumuta de la ea multitudinea de culori pastelate. Rochia este de nelipsit in oricare anotimp!

Chiar daca diminetile sunt mai racoroase, vremea pranzului este foarte placut sa te gaseasca intr-o rochie de toamna cu maneca trei sferturi sau chiar scurta. Pana si lungimea rochiei poate sa difere de la scurta , la genunchi si pana la lungimea dorita de tine .

Rochiile de toamna din colectia hermosa au o croiala mulata pe corp, printr-un tipar clasic pentru tinuta bussines, tinand cont de eleganta si feminitatea fiecarei persoane care o poarta.

Rochia Iarina, 149,90 lei, din triplu voal imprimat digital exclusiv, cu fir subtire din lame, dublata cu milanez, iti pune in evidenta talia printr-o croiala ampla si maneca scurta cu garnitura contrastanta in terminatie.

Rochia Sidonia, 179,90 lei, este croita din tercot elastic imprimat digital exclusiv, avand o croiala conica si maneca scurta. Talia este evidentiata de imprimeul floral, iar rochia se inchide cu ajutorul unui fermoar ascuns la spate.

Rochia Ianna, 99,90 lei, din sifon imprimat digital exclusiv, este o rochie casual fluida, care are o croiala dreapta si maneca trei sferturi, fiind ideala pentru ocazii speciale.

Reimprospateaza-ti garderoba de toamna cu piese vestimentare fashion, care exprima eleganta si rafinament.