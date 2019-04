7 portofele de dama cu un design aparte

Ai spune că portofelele de damă nu trebuie să fie deosebite. Doar că noi credem cu tărie că aceste accesorii nu trebuie alese superficial, motiv pentru care am selectat câteva dintre cele mai interesante modele care să se potrivească oricui.

Portofelele de damă, ca oricare alte accesorii, sunt la fel de importante atunci când vine vorba despre completarea și complimentarea unei ținute. Poate că nu le ai mereu la vedere, dar acestea îți definesc cumva stilul și trebuie să fie compatibile cu ceea ce îți place. Le folosim zilnic, deci trebuie să fie funcționale. Sunt uneori vizibile, deci trebuie să arate bine. Așadar, pe principiul 2 în 1, am pariat pe niște portofele de damă sigure și estetice - le vezi mai jos:

Portofel din piele ecologică cu aspect texturat

Unul dintre portofele de brand care ne-a atras atenția este cel roz de la Call It Spring. Într-un ton foarte aprins, un corai energic, acest portofel de damă are un aspect texturat uni și este confecționat din piele ecologică. Închiderea este sigură, cu fermoar și are mai multe compartimente, inclusiv un buzunar separator.

Portofel de piele ecologică cu imprimeu floral Porthia pentru damă

Dacă îți place primăvara, atunci poți alege un portofel de damă cu imprimeuri florale, unul din piele ecologică. Te va câștiga cu printul multicolor pus pe fundal alb, iar în relief are detalii aurii. Închiderea este tot cu fermoar și are buzunare mai multe, inclusiv unul exterior. Sloturi sunt multiple pentru carduri și bancnote.

Portofel damă: din piele, cu aspect împletit

De la Chiara Canotti am găsit un portofel de damă cu garnitură din piele neprelucrată de vacă și un aspect atrăgător de împletitură. Modelul uni nu este deloc pretențios, dar are un design prețios de efect - ca detalii are sloturi multiple pentru card, compartimente pentru bancnote (unul separator și închidere cu fermoar). Este gri petrol, deci ideal de purtat în orice geantă.

Dacă îți plac accesoriile ceva mai delicate, am găsit un portofel de damă cu adevărat special - unul cu detalii brodate. Negru, din piele ecologică, are ca model motive tradiționale, rustice, cu simboluri care sărbătoresc detalii folk stilizate. La capitolul buzunare are unul cu fermoar, pe partea din spate, unul pentru monede, sloturi multiple pentru card, 3 compartimente pentru bancnote, 3 buzunare pentru cartea de identitate. Închiderea este cu capsă.

Portofel Parfois cu aspect vintage

Dacă îți plac lucrurile clasice și preferi ceva oldie but goldie, un portofel de damă, cu aspect vintage, ar putea fi ce ai nevoie. Am găsit unul stil portmoneu, destul de încăpător. Este din material neted sintetic, din colecția Parfois și destul de micuț, dar cu impact. Culoarea este un roșu aprins, strident, iar închiderea cu clips.

Portofel din piele întoarsă pentru femei

De la Mango am găsit un portofel de damă confecționat din piele întoarsă de vițel, rotund, într-o formă extrem de simpatică și practică. Materialul este neted și are buzunar pentru monede încheiat cu fermoar. Dimensiunile sunt reduse - 11x11x11 centimetri. Marca este vizibilă discret, imprimată în partea din față.

Portofel sport pentru damă de la Puma

Poate că nu ești adepta portofelelor elegante de damă, așa că ai prefera mai degrabă ceva sport. Am găsit unul util și fain de la Puma. Este confecționat din material sintetic și are atât compartiment pentru bancnote, cât și buzunar pentru monede (se închide cu fermoar). Ca design cromatic este gri cu verde turcoaz și materialul este sintetic ornamentat.

foto: By Erica Smit, Shutterstock