LEVI’S® împreună cu toată gașca PEANUTS® lansează o colecție specială pentru sezonul de primăvară/vară 2019

Știi sentimentul acela când ai un moment atât de bun încât ai vrea să îl repeți? Așa am simțit noi după colaborarea cu Snoopy în 2018.

comunicat de presa

Mulțumită succesului pe care l-a avut anul trecut colecția Levi’s® x Snoopy, primăvara aceasta nu vom vedea doar o reîntoarcere a mult-îndrăgitelor desene animate ale lui Charles Schulz, ci și o reunire a tuturor prietenilor din gașca Peanuts. Charlie Brown, Linus, Lucy sau Peppermint Patty – sunt personajele noastre preferate care vor apărea pe jeanși, tricouri, hanorace, geci și accesorii, pentru a oferi un twist jucăuș item-urilor clasice Levi’s®. Și, bineînțeles, așa cum se întâmplă cu toate benzile desenate Peanuts, umorul nu va ezita să apară pe produse, un exemplu de item foarte cool este sacoșa din pânză cu Snoopy.

“Știi sentimentul acela când ai un moment atât de bun încât ai vrea să îl repeți? Așa am simțit noi după colaborarea cu Snoopy în 2018. Abia am așteptat să lucrăm cu Peanuts din nou, de data aceasta cu Snoopy și prietenii săi. Iubim modul prin care Charles Schulz a reușit să reflecte umanitatea prin personajele Peanuts. Astfel că, am vrut să continuăm acest mix de umanitate și umor și să ne jucăm cu vorbele din cultura de astăzi a meme-urilor.”, a declarat Jonathan Cheung, SVP, Levi’s® Design Global.

Pentru Levi’s® și Peanuts această colaborare de sezon vine ca o asociere naturală. Ambele branduri au un loc important în cultura americană, inspirând o conexiune emoțională profundă cu generații de fani și având legături strânse cu zona Bay din California. Și, desigur, ambele branduri pun accentul pe calitate, dar nu se iau niciodată prea în serios. Acest aspect se reflectă nu doar în imprimeurile grafice din colecție, dar și în componența produsului. Etichetele unice de culoare galben deschis pe fiecare item din denim sau detaliile galbene din interiorul buzunarului aduc un plus de autenticitate. Acestea fiind spuse, imprimeurile grafice se integrează foarte bine în trend-ul ținutelor de stradă și oferă o notă optimistă ținutelor. Fie că îl vedem pe Snoopy care doarme pe logo-ul batwing Levi’s®, fie pe Peppermint Patty și Marcie care stau de vorbă deasupra scrisului “Girl Talk” sau jeanșii cu întreaga gașcă Peanuts, această colecție va încânta cu siguranță copiii, bunicii și pe toată lumea aflată între aceste generații.

Pentru mai multe informații despre produsele Levi's®, accesați site-ul www.levi.com sau vizitați magazinele Levi's® din Băneasa Shopping City, Mega Mall, Afi Cotroceni, ParkLake Shopping Center, Sun Plaza și Fashion House Outlet Center.

Despre Levi’s®

Brand-ul Levi's® exemplifică perfect stilul clasic American, cool și relaxat. Încă de la lansarea de către Levi Strauss & Co în 1873, blugii Levi's® au devenit unul dintre cele mai recunoscute articole de îmbrăcăminte din lume – captând atenția și loialitatea oamenilor de-a lungul generațiilor. Astăzi, portofoliul Levi's® continuă să evolueze printr-un spirit inovator, de neegalat în industria modei. Gama de jeans și accesorii este disponibilă în mai mult de 110 țări, permițând oamenilor din întreaga lume să își exprime stilul personal. Pentru mai multe informații despre Levi's®, produsele și magazinele sale, vizitați levi.com.

Despre Peanuts

Charles M. Schulz a introdus lumii pentru prima dată persoanejele Peanuts în 1950, când benzile desenate Peanuts au debutat în șapte ziare. De atunci, Charlie Brown, Snoopy și restul găștii Peanuts au devenit o marcă în cultura populară. Personajele Peanuts au animat ediții speciale pe majoritatea rețelelor și serviciilor de streaming, inclusiv ABC, Cartoon Network și Boomerang în SUA, Family Channel în Canada și rețeaua WildBrain pe YouTube. Fanii se bucură de persoanejele Peanuts prin intermediul a mii de produse pentru consumatori din întreaga lume, parcuri de distracție, evenimente culturale, social media și o serie zilnică de benzi desenate disponibilă în toate formatele, de la cel tradițional la digital. În 2018, Peanuts a încheiat un parteneriat cu NASA, un acord multi-anual privind spațiul cu scopul de a inspira pasiunea pentru explorarea spațiului și a platformei STEAM pentru următoarea generație de studenți. Persoanejele Peanuts și drepturile de proprietate intelectuală corelate sunt deținute majoritar de DHX Media (TSX: DHX, NASDAQ: DHXM), prin subsidiarele internaționale Peanuts, un parteneriat cu familia lui Charles M. Schulz și Peanuts Holdings, în parteneriat cu Sony Music Entertainment (Japan) Inc.