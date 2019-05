7 ochelari de soare pentru un look cu atitudine

Acum că vara își intră în drepturi, alege-ți perechea de ochelari potrivită și poart-o încrezătoare. Ție ce model îți place?

Ochelarii de soare nu au doar rol estetic, ci și unul practic pentru că îți protejează ochii atât de razele ultravioletele, cât și de factorii externi - praf, vânt, lumină puternică. Cu diverse branduri pe piață, modele și combinații de culori, poate fi dificil să găsești acea pereche de ochelari de soare - the one - care să te avantajeze și să fie potrivită stilului tău. Câteva sugestii îți facem noi mai jos, cu mențiunea că ofertele sunt mai variate și mai ofertante de ce am găsit noi.

Ochelari de soare cat-eye Guess

Ochelarii ochi de pisică se văd grozav la cineva care are forma feței rotundă, pătrată sau triunghiulară pentru că balansează chipul fain. Noi am găsit un model tare interesant de la Guess, cu ramă maro animal print și lentile în degrade. În plus, asigură protecție UV 400. Livrarea se face în ambalaj personalizat, dacă vrei să îi oferi cadou.

Îi poți comanda aici

Ochelari de soare cu lentile în degrade

De la Balenciaga am găsit o pereche de ochelari de firmă, extrem de faini ca design și versatili pentru asortat cu diverse ținute. Stilul este pătrat, iar ramele sunt gri cu logo evidențiat pe ramă, și lentilele maro. Se văd grozav la o ținută elegantă - rochie, cămașa, fustă, sacou etc.

Îi poți comanda aici

Ochelari de soare cu rame florale

Ochelari de soare cu rame florale ideale pentru sezonul de primăvară-vară. Cu brațele subțiri și metalice, aceștia au lentilele fumurii și reprezintă o combinație extrem de jovială pentru un accesoriu chic de purtat la o ținută lejeră de sezon.

Îi poți vedea aici

Ochelari de soare cu ramă pilot

Ochelarii de soare unisex Polaroid cu lentile polarizate. Aceștia asigură vizibilitate impecabilă și durabilitate, grație tehnologiei ThermofusionTM. Ochii sunt protejați în urma expunerii la soare. În plus, se remarcă prin glare block pentru vizibilitate chiar și în condiții extreme de luminozitate. Pentru a preveni oboseala ochilor, sunt implementați cu filtru categoria 3. Ochelarii vin într-o cutie Polaroid cu săculeț pentru a-i purta cu ușurință în geantă.

Îi poți comanda aici

Ochelari de soare browline Moschino

De la Moschino am găsit o pereche de ochelari foarte interesantă, într-o combinație de nuanțe negru cu auriu. Pentru damă, cu ramă browline, ochelarii de soare au lentilă de culoare completă și ramele metalice. Dacă vrei o definiție forțată a acestui tip de ochelari de soare, gândește-te la ei ca la un model cu look geek. Într-o formă simpatică au un vibe ușor hippy.

Îi poți comanda aici

Ochelari de soare cu lentilă oglindă

Lentile oglindă într-un portocaliu aprins! Cu rame negre contrastante stil fluture, acești ochelari trebuie să fie în orice gentuță pentru un accesoriu secret cu inspirație. De la brandul Havaianas (marca vizibilă în exterior), acești ochelari de soare sunt perfecți pentru plimbări în oraș și deși par nu sunt deloc pretențioși.

Îi poți vedea aici

Ochelari de soare supradimensionați

Vă amintiți de Audrey Hepburn în “Mic-dejun la Tiffany?” Am dat peste o pereche de soare la fel de rafinați, model oversize. În tendințele fashion, aceștia sunt un accesoriu care te pot face să arăți classy ca un star de cinema. Aceștia se remarcă prin lentile largi și mari și vestea bună este că se pot purta de oricine. Cum ți se par unii gri-argintiu - rame și lentile?

Îi poți vedea aici