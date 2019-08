Rochii cu buline pentru tinute vesele de vara

Rochii cu buline pentru apariții spectaculoase - am ales modele deosebite pentru tine!

Bulinele ne duc cu gândul la copilărie, la naivitate, la inocență. Motiv pentru care această temă jovială și romantică ne-a impus să ne distrăm și să alegem câteva rochii cu buline - perfecte pentru ieșiri în oraș, pentru ocazii, pentru evenimente. Pe cât de diferite sunt ca design, pe atât de faine sunt având în comun ideea de feminitate. Ne plac toate, așa că îți va fi - cel mai probabil - la fel de greu și ție să alegi un singur model preferat. Așadar, fără alte introduceri, găsești mai jos câteva propuneri de rochii cu buline:

Rochie de zi cu buline și guler

Această rochiță cu buline este într-un muștar aprins și în croială lejeră. Delicată, este confecționată dintr-un material elastic care îmbracă frumos orice siluetă. Cu mâneci trei sferturi bufante, decolteu scurt ridicat și guler rotunjit plus inserții de dantelă, aceasta se poate purta atât ca ținută office, cât și ca rochie pentru evenimente casual.

Rochie retro cu buline

Rock and roll, baby! Această rochie cu buline este ceva mai pretențioasă de accesorizat, dar cu siguranță este o apariție despre care se va discuta mult timp. De lungime medie, aceasta este în croială A și are un decolteu adânc în formă de inimă și un bolero fain care o completează cu inspirație. Este fără bretele având talia decorată cu nasturei.

Rochie cu buline și croială suprapusă

O rochiță ivoire scurtă de zi este din satin și cu buline supradimensionate. Cu decolteu în V și partea inferioară suprapusă, aceasta se mulează frumos pe corp pentru că are elastic în talie. Este foarte ușoară, cu mânecuțe scurte, stil basic și din textură subțire. Se defilează încrezător în ea și la evenimente mai puțin formale - se vede grozav cu niște sandale cu platformă.

Rochie neagră cu buline din sclipici

O rochie deosebită confecționată din tull fin și rafinat negru, care parcă definește ideea de LIttle Black Dress, această rochie are buline din sclipici. În cloș, dispune de talie marcată cu un cordon care nu se detașează, are mânecile transparente din dantelă și are și un decolteu rotund la baza gâtului. Te va face ușor de remarcat.

Rochie cu buline multicolore

O rochiță de vară: este evazată și cu șlițuri laterale, de la brandul Pepe Jeans London. În combinații de maro, crem și albastru, ținuta are decolteu en-coeur, bretele înguste și subțiri cu un ușor aspect oversize. Ne place pentru că este simplă și pentru că se poate transforma rapid din ceva sport-lejer în ceva chic-elegant.

Rochie tunică cu buline albe

De la NEXT, rochia aleasă de noi cu buline se potrivește cu niște botine de vară-toamnă. De altfel este perfectă pentru acest sezon pentru că are mâneci lungi. Din material sintetic, are croială în A, lungime midi și dispune de guler ascuțite cu decupaj în V. Un alt detaliu interesant este cordonul din talie, care o completează fain.

Rochie lungă cu buline maxi-mini

O rochie tare interesantă care ne-a plăcut pentru cum a fost gândită este una de la Tom Tailor. Aceasta este petrecută și are croială evazată - buline mici într-o parte și mari în alta. Are decolteul cache-coeur și lungime maxi, mâneci scurte și în talie are un cordon subțire, tot cu buline.

Rochie asimetrică cu buline

Într-un galben neon, această rochie trendy este de vară și are buline albe. Are decolteu în V și croială cambrată, această are bretele subțiri care se văd frumos pe umeri. Cu niște sandale cu talpă joasă sau înaltă, rochia are lungime midi și are un aspect asimetric.

Rochie cu buline motiv tradițional

De la îi tradiționale, la rochii cu buline sau… o combinație între cele două. Modelul ales de noi este lung, remarcându-se printr-o crăpătură discretă pe picior și prin decolteul adânc și rotund. Cu fustă în cloș oversize, aceasta are mâneci lungi clopot și se impune prin materialul printat cu buline și temele rustice.

foto: By Cosmin Coita, Shutterstock