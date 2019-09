Ești frumoasă și strălucești: 5 rochii casual pentru gravide!

Viitoare mămică? Poți purta încrezătoare rochii casual pentru activitățile de zi cu zi: office, plimbări, întâlniri sau diverse provocări!

Atunci când te pregătești să fii mămică, cu siguranță că schimbarea asta este una provocatoare din mai multe puncte de vedere, Până la urmă vorbim despre schimbări diverse - de la meniuri și pofte, la stare de spirit, de la ce îți place sau nu, până la garderobă. Poate că nu putem ajuta cu celelalte, dar în ceea ce privește moda, am găsit câteva rochii casual pentru gravide. Sunt modele versatile care se pot purta atât la ceva formal, cât și la evenimente de zi cu zi, unele care se bazează pe simplitate. Pentru că frumusețea vine de la purtătoare.

Rochie pentru gravide de la Next

O rochie într-un roșu puternic, care va atrage atenția asupra viitoarei mămici, care astfel se va și simți grozav în această ținută lejeră. Din material sintetic, are lungimi până la genunchi și decolteu rotund, este cu mâneci scurte și model drept. Este de la brandul Next și se remarcă prin cordonul supradimensionat din talie care conferă un look modern și romantic.

O poți vedea aici

Rochie midi pentru gravide

Această rochiță este bodycon, strâmtă pe corp și care va avantaja mai ales graviduțele la început de sarcină. Desigur, se poate purta pentru orice stadiu, avantajând silueta pentru că se mulează estetic. Are mânecuțe scurte, iar în partea de sus decolteul cache-coeur este încrețit și suprapus. Este într-un albastru denim foarte plăcut, cu un print cu forme geometrice.

O poți vedea aici

Rochie cu imprimeu floral pentru gravide

Pentru că suntem în plin sezon de vară, o rochie cu imprimeu floral ar fi potrivit dacă ai de defilat cu o burtică de sarcină. Am ales de la Next o rochie neagră cu print plăcut alb, ca să se obțină un contrast fermecător. Croiala este cambrată și decolteul discret în V, iar mânecile scurte tip aripioară. Are și fronseu, cute în părțile laterale, pentru un efect fain.

O poți vedea aici

Rochie cu cordon detașabil în talie pentru gravide

Cu animal print, această rochie pentru gravide are o combinație făină de culori vișiniu cu gri închis. Fără să aibă vreo croială deosebită, se deosebește prin mânecile liliac care conferă un anume aspect interesant. Materialul din care este confecționată este unul subțire și elastic, că detalii având aspect piele de reptilă. În talie are un cordon detașabil cu care se pot face diverse combinații de fundițe.

O poți vedea aici

Rochie în pliuri pentru gravide

Dacă îți plac pliuri, le poți purta și în timp ce ești însărcinată, pentru că am găsit o rochie casual pentru gravide, potrivită atât ca ținută de zi cât și ca piesa vestimentară de petreceri restrânse. Într-un negru metalizat și eleganță, are mânecile trei sferturi și lungimea medie. Decolteul este cache-coeur și în talie are o cusătură ornamentală ce le delimitează zona superioară de cea inferioară. Foarte faină!

O poți vedea aici

foto: By t.max, Shutterstock