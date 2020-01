Tommy Hilfiger anunta finalistii Fashion Frontier Challenge

Brandul Tommy Hilfiger anunță cei șase finaliști ai Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge, ediția 2019.

comunicat de presa

Acum, în cel de-al doilea an, programul global își propune să sprijine întreprinderile de start-up și scale-up antreprenoriale, dezvoltând soluții care promovează o schimbare incluzivă și pozitivă în domeniul modei. Selecția finaliștilor este un pas următor în călătoria pentru identificarea și promovarea oportunităților inovatoare care susțin dezvoltarea industriei. Pe 13 februarie 2020, cei șase finaliști vor vizita Campus of the Future, dezvoltat de Tommy Hilfiger în Amsterdam, Olanda, pentru a-și prezenta conceptele de afaceri în fața unui juriu format din lideri de sustenabilitate și de afaceri interni și externi, în cadrul evenimentului final al provocării Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge.

„Este înălțător să vedem a doua ediție a Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge, atrăgând atât de mulți candidați care lucrează pentru un mediu vestimentar mai incluziv și mai durabil”, a spus Tommy Hilfiger.

,,Ne-am angajat să promovăm soluții inovatoare, sclipitoare pentru unele dintre marile provocări ale industriei noastre și aștept cu nerăbdare să revin ca membru al juriului pentru a premia antreprenorii din acest an. Optimismul și angajamentul lor comun pentru un viitor pozitiv ar trebui să ne inspire pe toți în impactul pe care îl putem realiza împreună".

Pe parcursul unui proces în mai multe etape desfășurat pe o perioadă de patru luni, dintre cei peste 420 de solicitanți au fost selectați șase finaliști care au fost invitați să își dezvolte și să-și perfecționeze planurile de afaceri cu sprijinul unei echipe de experți în antreprenoriat social din Campus of Future. Finaliștii sunt start-up-uri si scale-up-uri din Bangladesh - Apon Wellbeing, SUA - Stony Creek Colors și Lab 141, Olanda - A Beautiful Mess, India - Sudara și Franța - Constant & Zoe.

Juriul va acorda 150.000 de euro în total pentru doi câștigători, în vederea finanțării dezvoltării propunerilor de afaceri. Câștigătorii vor primi, de asemenea, un an de mentorat alături de experții globali Tommy Hilfiger și INSEAD, precum și un loc în INSEAD Social Entrepreneurship Program (ISEP). În plus, 10.000 de euro vor fi acordați echipei finaliste care câștigă votul publicului.

Viziunea lui Tommy Hilfiger este aceea de a crea o modă ce deschide mintea și transcende șabloanele. Aflați mai multe despre eforturile de sustenabilitate pe termen lung ale mărcii, în special în domeniile incluziunii și reciclării, la https://global.tommy.com/en_int/about-us-corporate-sustainability.

Prietenii și fanii brandului sunt Invitați să se alăture conversației în social media folosind #TommyHilfiger, #FashionFrontierChallenge, #MakeNewPossible și @TommyHilfiger.

Despre SARKK SA

SARKK SA, fondată în 1998, este distribuitor exclusiv Tommy Hilfiger în România, Grecia, Cipru, Bulgaria, Albania, Macedonia de Nord și Moldova. Produsele Tommy Hilfiger sunt prezente în magazinele TOMMY HILFIGER, buticuri și o rețea extinsă de magazine selecționate.

De la 1 iulie 2019, Sarkk SA a fost numită distribuitor exclusiv și partener de franciză al CALVIN KLEIN în România, Grecia, Cipru, Bulgaria, Albania și Macedonia de Nord.

SARKK S.A. a căutat întotdeauna echilibru și o creştere organică, condusă de valori CSR și de aceea este una dintre cele mai puternice companii din piață, dezvoltându-se constant, captând atenţia celor mai exigenţi consumatori.

Despre Tommy Hilfiger

Cu un portofoliu de brand ce include TOMMY HILFIGER și TOMMY JEANS, Tommy Hilfiger este unul dintre cele mai recunoscute grupuri de designer de lifestyle premium din lume. Obiectivul său este proiectarea și comercializarea de îmbrăcăminte și îmbrăcăminte sport de înaltă calitate pentru bărbați, articole de îmbrăcăminte și îmbrăcăminte sport pentru femei, îmbrăcăminte pentru copii, colecții de denim, lenjerie (inclusiv halate, pijamale și îmbrăcăminte de casă), încălțăminte și accesorii. Prin intermediul unor parteneri licențiați, Tommy Hilfiger oferi produse de lifestyle precum ochelari, ceasuri, parfumuri, costume de baie, șosete, mici articole din piele, articole de uz casnic și genți de voiaj. Linia de produse TOMMY JEANS constă în îmbrăcăminte din denim și încălțăminte pentru bărbați și femei. Colecția este completată de o varietate mare de genți, accesorii și parfumuri.