Cele mai practice haine pentru bebelusi in primele luni de viata

Ce si cate hainute trebuie sa contina trusoul bebelusului la nastere, in cazul nasterii sale in sezonul rece (toamna/iarna)?

In cazul nasterii in sezonul rece, bebelusul va avea nevoie de urmatorul set de hainute:

4 body-uri cu capse laterale si maneca lunga- acestea sunt cele mai utile hainute pentru bebelusi, dar si pentru proaspetele mamici.

3 pieptarase

4 perechi de pantalonasi

4 salopete

3 caciulite, dintre care 2 de interior si 1 de exterior, de folosit la iesirea din maternitate

2 perechi de manusi

2 perechi de sosetute

2 prosoape de baie cu gluga

1 scutec de finet mare pentru patutul din maternitate

2 scutece de finet

1 paturica groasa, pentru iesirea din spital

1 salopeta groasa sau un combinezon pentru iesirea din spital si pentru scurtele iesiri in aer liber, daca temperaturile sunt foarte scazute

Ce si cate hainute trebuie sa contina trusoul bebelusului la nastere, in cazul nasterii sale in sezonul cald (primavara/vara)?

In cazul nasterii in sezonul cald, bebelusul va avea nevoie de urmatorul set de hainute:

3 body-uri cu capse laterale si maneca scurta

3 body-uri tip maiou

2 salopete cu maneca scurta

3 pieptarase

4 perechi de pantalonasi cu botosei

2 prosoape cu gluga

1 salopeta cu maneca scurta si pantaloni cu botosei, pentru iesirea din spital

1 scutec de finet mare pentru patutul din maternitate

2 scutece de finet cu dimensiunile 75x85 cm, pentru infasarea sau acoperirea bebelusului cand doarme

1 paturica subtire, pentru iesirea din spital

2 perechi de manusi, pentru a nu se zgaria bebelusul

Salopete cu picior intreg sau body si pantalonasi? Care sunt avantajele si dezavantajele fiecareia dintre aceste tinute pentru bebelusi?

Liloo Baby confectioneaza mai multe tipuri de salopete, ideale pentru orice anotimp:

Iarna se recomanda salopetele cu maneca lunga si pantalonasii cu botosei sau salopetele cu maneca lunga cu manseta

se recomanda salopetele cu maneca lunga si pantalonasii cu botosei sau salopetele cu maneca lunga cu manseta Vara se recomanda salopetele cu maneca lunga sau scurta si pantalonasi cu botosei, salopetele fara maneci, cu manseta si salopetele cu maneca scurta si pantaloni scurti

Recomandam salopetele, pentru ca au multiple avantaje:

- se pot folosi ca pijama pentru bebelusi, pentru joaca sau la plimbare.

- toate salopetele de la Liloo sunt ideale pentru somn, deoarece lasa pielea sa respire, in timp ce ii ofera bebelusului tot confortul termic de care are nevoie, prevenind transpiratia excesiva si orice alt tip de disconfort.

- fiind constituite dintr-o singura piesa, sunt practice, usor de imbracat si de schimbat.

- au multiple intrebuintari. In perioada racoroasa de vara se poate imbraca salopeta peste un body cu maneca scurta sau body maiou, atat in casa, cat si la plimbare. In perioada de iarna se poate opta pentru o salopeta de catifea.

Liloo Baby confectioneaza body-uri in functie de anotimp. Iarna se recomanda body-urile cu maneca lunga, cele tip helanca si cele cu capse laterale, iar vara se pot folosi body-urile fara maneci, tip maiou, body-urile cu maneca scurta sau cele cu capse laterale.

Avantajele body-urilor sunt:

piese elementare pentru bebelusi, pentru ca ofera o foarte buna sustinere a scutecului si inlocuiesc cu succes bluzele, maiourile sau tricourile, mult mai greu de imbracat. Avand in vedere ca bebelusii au corpul fragil, se recomanda utilizarea body-urilor cu capse laterale, ce se pot folosi pana la varsta de 9 luni.

pot fi folosite cand stam in casa cu bebelusii, la somn sau afara, la plimbare, purtate pe sub celelalte haine de exterior.

in timpul verii, in perioadele mai racoroase, body-ul maiou sau cel cu maneca scurta poate fi folosit sub o salopeta sau sub un pieptaras, in combinatie cu pantalonasii cu botosei.

iarna, body-ul cu maneca lunga poate fi folosit sub o salopeta sau in combinatie cu un costumas din 2 piese. Body-ul tip helanca poate fi folosit pana la 6 luni si este foarte practic in sezonul rece datorita gulerului foarte calduros.

Atat body-urile in combinatie cu pantalonasi, cat si salopetele sunt piese esentiale pentru primele luni de viata si nu trebuie sa lipseasca din garderoba niciunui bebelus. Hainutele se pot combina in functie de anotimp, vreme sau eveniment, principalul obiectiv fiind confortul bebelusului.

Recomandati manusile, caciulile si sosetele la bebelusi, cand sunt tinuti in casa?

Manusile pentru bebelusi sunt folosite pentru a proteja mainile firave ale nou nascutului de frig, dar si pentru a nu se zgaria involuntar atunci cand stau in casa. Din teama de a nu se imbolnavi, mamicile pun celor mici si caciulitei, mai ales dupa ce le fac baie. Totusi, daca in casa sunt temperaturi de 22-23 grade nu se recomanda folosirea caciulitei. Insa, afara capul bebelusului trebuie mereu tinut acoperit in primele luni de viata.

Sosetele se folosesc in functie de celelalte hainute si de anotimp. Atunci cand copilul este imbracat in pantalonasi sau salopeta cu botosei, nu se recomanda folosirea sosetelor. Daca se opteaza pentru alegerea unei salopete sau pantalonasi cu manseta, este necesara folosirea sosetelor in interior.

Ce material este recomandat nou nascutilor?

Hainutele pentru nou nascuti trebuie sa fie din 100% bumbac, pentru a nu irita pielea fina a bebelusilor si pentru ca acestia sa aiba un confort sporit. Hainele confectionate din materiale naturale sunt mai rezistente in timp, pastrandu-si culoarea si caracteristicile intacte chiar si dupa multe spalari.

De la cate luni se recomanda hainutele fara capse, pentru o imbracare usoara?

Pana la varsta de 9 luni se recomanda body-urile si salopetele capse laterale cu inchidere in 7 capse, 3 intre picioare si 4 laterale, pentru a se imbraca si schimba bebelusul mai usor. In cazul in care mamica opteaza pentru mai putine capse, se pot alege body-urile cu inchidere in 4 capse, 2 pe umar si 2 intre picioare, incepand cu 6 luni si pana la 3 ani. Tricourile, bluzitele si pijamalele, pentru marimile cuprinse intre 12 luni si 3 ani, au 2 capse pe umar pentru a reduce, de asemenea, timpul de imbracare. Incepand cu varsta de 4 ani nu se mai fabrica hainute cu capse. Mai poate fi introdusa in garderoba copilului si helanca in anotimpul rece, aceasta fabricandu-se pentru varste cuprinse intre 2 si 6 ani.

Pentru ce culori opteaza mamicile de nou nascuti?

Mamicile de nou nascut opteaza la inceput pentru hainute deschise la culoare, preponderent pe alb, pentru ca sunt usor de curatat. Pe masura ce creste copilul, acestea incep sa aleaga si articole colorate.

Cum se recomanda curatarea hainelor de bebelusi?

Hainutele trebuie sa fie din tesaturi naturale precum bumbacul si sa se spele obligatoriu inainte de prima utilizare. Se va folosi un detergent special pentru bebelusi si se vor evita balsamul, inalbitorii si dezinfectantii chimici. Curatarea petelor se va face prin metode naturale, care nu afecteaza pielea sensibila a bebelusilor, deoarece curatarea hainelor cu compusi chimici poate provoca iritatii asupra pielii. De exemplu, otetul, lamaia si apa rece pot contribui eficient la indepartarea petelor de pe haine. Cu cat se actioneaza mai rapid asupra petelor, cu atat ele se curata mai bine.

Care sunt top 3 hainute cu cele mai mari vanzari in sezonul rece?

Salopetele cu maneca lunga si pantalonii cu botosei au fost comandate cel mai mult de mamici, pentru ca sunt practice, usor de imbracat si de schimbat.

Body-urile cu maneca lunga sunt foarte cautate in primele luni de viata, deoarece acestea sustin foarte bine scutecul si pot fi folosite atat in casa, la somn, dar si afara, pe sub alte hainute. De la varsta de 6 luni se pot alege body-urile helanca pentru anotimpul rece.

Pantalonii cu botosei sunt utili in anotimpul rece si confera spatiu suficient pentru scutec. Botosii atasati pantalonilor inlocuiesc cu succes folosirea sosetelor.

Cum trebuie mamicile sa isi imbrace puii in sezonul rece?

Cand vine sezonul rece, principala prioritate a mamicii este sa se asigure ca bebelusului nu ii este frig. Copiii sub un an au nevoie de un strat in plus de haine, iar cei peste un an au nevoie de atatea straturi de haine cate are si mama.

Primul strat este reprezentat de body-ul cu maneca lunga din bumbac. Fiind incheiat cu capse, el nu se va ridica si va proteja adecvat spatele copilului. Apoi, se poate folosi o salopeta cu maneca lunga si botosei, simpla sau din catifea, peste care se pune combinezonul de bebe. Combinezonul de bebe ar trebui sa aiba, de preferat, manusi si botosei, iar caciulita sa se inchida sub barbie pentru a-i acoperi urechiusele. In ceea ce priveste protejarea gatului, se poate opta pentru fular, cagula sau un guler supradimensionat care se trage peste cap, in functie de preferinta mamicii.

Ce hainute nu trebuie sa lipseasca din casa unei proaspete mamici?

Body-urile, indiferent de anotimp, sunt articole utile si practice in garderoba unui bebelus.

Caciulitele pentru copii nu pot lipsi, deoarece se recomanda ca cel mic sa aiba capul mereu acoperit atunci cand este scos afara in primele luni de viata.

Pantalonasii cu botosei permit copilului sa se simta confortabil si sa se miste in voie.

Salopetele cu botosei sau cu manseta sunt utile, in special pe timp de noapte, cand au rol de pijama, bebelusul ramanand protejat, chiar daca se misca mai mult.

Pieptarasele sunt utile pentru ca se pot folosi atat direct pe piele, cat si peste body.

Manusile sunt necesare, atat pentru a proteja bebelusul de frig, cat si pentru a-i proteja pielea de zgarieturi.

Sosetutele se folosesc cand se imbraca copilul cu pantaloni cu manseta sau salopeta cu manseta.

permit stergerea si invelirea copilului in acelasi timp.

Paturicile groase sau subtiri au multiple roluri si sunt esentiale pentru mamica si pentru bebe- ele se pun in patut, in carucior si acopera nou nascutul in primele zile de viata.

Scutecele de finet sau tetra sunt alese de mamici pentru ca sunt multifunctionale si versatile.

Cu sau fara imprimeuri?

Se pot alege atat hainute simple, cat si cu imprimeuri, desi acestea din urma sunt mai atractive, atat pentru parinti, cat si pentru cei mici.

In cazul hainutelor cu imprimeuri, se recomanda alegerea acelora unde imprimarea materialului textil se face prin serigrafie (silk screen print) de rezolutie ultra inalta, cu rezistenta la spalari multiple.

In procesul de creatie si de finisare a articolelor de la Liloo pentru bebelusi si copii se folosesc doar vopsele ecologice pe baza de apa.

Cum trebuie spalate hainutele pentru a nu intra la apa si pentru a nu se decolora?

De cele mai multe ori, cand se decoloreaza hainele incercam sa gasim motivul pentru care s-a intamplat acest lucru. Factorii care contribuie la decolorarea hainelor tin atat de procesul de fabricatie, de calitatea materialelor si a pigmentilor folositi, cat si de modul in care spalam si intretinem rufele.

Inainte de a introduce hainutele in masina de spalat, mamica trebuie sa citeasca instructiunile de spalare de pe eticheta, pentru ca fiecare item vestimentar poate avea propriile cerinte de buna intretinere.

Hainutele fabricate la fabrica Liloo Baby sunt din bumbac si se spala normal la 40°C. Se recomanda folosirea balsamului de calitate superioara pentru hainutele bebelusilor, in cazul celor care agreeaza balsamul de rufe. Hainutele celor mici nu se usuca la masina si nu se curata chimic. In momentul in care optam sa spalam hainutele la o temperatura mai mare decat se recomanda pe eticheta, riscam intrarea acestora la apa.

Se recomanda sortarea hainelor in functie de culoare (albe, inchise sau deschise), intoarcerea hainelor pe dos, alegerea detergentului potrivit hainutelor pentru bebelusi, selectarea programului de spalare optim si curatarea regulata a cuvei masinii de spalat.

De ce ar trebui sa aleaga mamicile hainutele Liloo- ce avantaje ofera acestea?

Atat hainele de bebelusi si copii, cat si accesoriile comercializate sunt fabricate in Romania, din materiale naturale, de calitate superioara. Fibrele naturale, precum bumbacul, confera bebelusului confortul si liniste, combatand transpiratia excesiva. Hainutele de la Liloo nu provoaca iritatii sau reactii alergice pielii bebelusului.

Brandul Liloo contine tot ce este necesar pentru fericirea intregii familii, dar mai ales a celor mici, de la haine pentru nou nascuti, cum ar fi body-urile si salopetele, pana la tricouri, pantaloni de trening, pijamale, maiouri, rochii sau pantaloni scurti. De asemenea, clientii au la dispozitie o varietate intreaga de accesorii: caciuli pentru copii, manusi, bavetici, scutece refolosibile de finet, paturici si prosoape.

In ceea ce priveste marimile disponibile, producem si comercializam haine pentru bebelusi si copii de la 0 luni la 10 ani, iar toate articolele sunt realizate cu atentie si migala, tinand cont de indicatiile de siguranta si de confort pentru fiecare varsta in parte.

Imprimeurile sunt realizate prin serigrafie (silk screen print) de rezolutie ultra inalta, cu rezistenta la spalari multiple.

Capsele sunt de calitate, sunt durabile, nu oxidează, nu conțin nichel, metale grele sau azoderivați care pot provoca alergii.

Copiii sunt considerati oglinda mamei lor, prin urmare o mamica trebuie sa aleaga nu numai haine frumoase, dar si de calitate. Trecerea rapida a timpului nu mai permite unei mamici sa petreaca timpul prin magazine, de aceea mediul online este extrem de util cand vine vorba de achizitionarea de hainute pentru copii.

