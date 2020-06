Rochiile cu buline aduc un plus de eleganță și veselie ținutelor tale!

De când eram mică am fost pasionată de rochiile cu buline indiferent dacă acestea au fost lungi, scurte, largi sau strâmte. Important nu era nici materialul, nici culoarea, ci imprimeul cu buline pe care îl aveau pe ele. După ce am mai crescut, am început să port rochii cu buline fiind atentă la materiale și modele, dar încă am rămas la fel de pasionată. Sunt genul de rochii care îți aduc un zâmbet pe față și o dispoziție mai bună.

5 modele de rochii cu buline potrivite pentru sezonul cald

Rochie bleumarin cu buline albe și galbene

Poartă o rochie cu buline pentru o ținută modernă și cochetă. Această rochie are croiul cloș, mâneci trei sferturi cu umeri bufanți și decolteu în formă de inimă. Este perfectă de purtat pe timpul zilei la orice eveniment important, dar și pentru o ieșire în oraș cu prietenele.

Rochia poate fi comandată aici.

Rochie LaDonna cu buline din voal maro cu buline

Alege rochia LaDonna din voal de care te vei îndrăgosti de la prima purtare. Are croi cloș cu imprimeu vesel cu buline, mâneci scurte cu fronseu spre bază și decolteu rotund la baza gâtului. Se închide delicat la spate cu un nasture. Este potrivită pentru zilele călduroase datorită voalului vaporos.

Rochia poate fi comandată aici.

Rochie cu voal bleumarin cu buline

O piesă fluidă care susține un stil chic, modern și care frapează prin elementele decorative precum jaboul sau volanele. Mixul de imprimeuri cu buline maxi și mini ecru creează un efect ludic special. Mânecile ușor bufante și cordonul din talie sunt alte elemente importante ale designului. Rochia poate fi purtată atât pe timpul zilei, cât și pe timpul serii împreună cu o pereche de sandale sau pantofi cu toc.

Rochia poate fi comandată aici

Rochie verde închis cu buline

Lejeră și confortabilă, această rochie este ideală pentru sezonul cald ce urmează. Aceasta are croiul lejer, cu imprimeu elegant, decolteu rotund, mâneci lungi, iar talia se poate pune în evidență accesorizând-o cu cordonul detașabil. Este perfectă pentru zilele călduroase de vară în care vrei să ieși în oraș pentru a savura o limonadă cu prietenele tale.

Rochia poate fi comandată aici.

Rochie scurtă de zi cu buline

Această rochie este extrem de comodă și potrivită pentru ieșirile în oraș pe timpul zilei, însă și la evenimente importante petrecute pe timpul zilei. Aceasta are decolteu mic la baza gâtului și umeri cu volum. Mânecile sunt scurte, potrivite pentru zilele călduroase de vară. În această rochie vei întoarce categoric privirile oamenilor din jur. Emană senzualitate, rafinament și îți dă o stare de bine.

Rochia poate fi comandată aici.

Rochie de zi cu buline

Această rochie de vară, cu croi asimetric, bretele ajustabile și fustă plisată este perfectă pentru garderoba ta de vara! Poart-o cu sandale cu toc sau joase pentru un look în tendințe!

Rochia poate fi comandată aici.

Sursă foto prima pagină studioloco/Shutterstock