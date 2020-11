Alege o geantă potrivită pentru tine: 4 modele care te vor impresiona

O geantă potrivită îți poate scoate întreaga ținută din anonimat!

Gențile sunt accesoriile perfecte pentru femeile care iubesc moda. Știm toate cât de greu este să găsim geanta potrivită pentru noi: să fie una încăpătoare, dar nu foarte mare, să fie elegantă, dar să o putem purta și la ținute compuse din jeanși și în același timp să fie practică. O astfel de geantă este foarte greu de găsit, iar din acest motiv am hotărât să vă ușurez munca. Am selectat câteva dintre gențile care mi-au atras atenția și am decis să vi le prezint și vouă.

4 modele de genți care sigur vor fi pe gustul vostru

Geantă albă cu închidere metalică și curea detașabilă

Dacă ești în căutarea acelui accent care să îți pună ținuta în valoare, alege să o accesorizezi cu o geantă dreptunghiulară, versatilă, ușor de adaptat oricărui stil.

Geanta poate fi comandată aici.

Geantă Avery burgundy

Această geantă este elegantă, aparent simplă și ușor de asortat, dar în același timp îndrăzneață și ieșită din comun datorită nuanței puternice de burgundy. Interiorul este spațios, prezintă buzunare funcționale și se închide cu un fermoar metalic auriu, pentru un plus de siguranță și confort. Exteriorul este ușor texturat, iar mânerele din piele sintetică sunt confortabile, iar detaliul în forma de fundiță oferă un aer feminin și grațios oricarei ținute.

Geanta poate fi comandată aici.

Pentru o ținută business impecabilă alege să porți o geantă pe măsură. Geanta are un compartiment spațios și un buzunar intern cu fermoar. Are și curea lungă, detașabilă pentru un plus de versatilitate.

Geanta poate fi comandă aici.

Geantă Sofy neagră

Geanta Sofy este de mici dimensiuni, cu detalii florale metalice aurii, curea reglabilă și lanț, un singur compartiment cu două buzunare, închidere cu fermoar și cu clapetă. prin sistem metalic auriu.

Geanta poate fi comandată aici.

Sursă foto prima pagină Viktoria Minkova/Shutterstock