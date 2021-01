ABOUT YOU oferă premii de până la 50.000 de lei în cadrul unei campanii de crowdshopping dedicată tinerilor

Magazinul online de modă dă startul unei campanii de crowdshopping în România, numită BAC Challenge. Campania se adresează elevilor din clasele terminale, care se pot înscrie până pe 25 aprilie, pentru a câștiga premii în valoare de până la 50.000 de lei.

comunicat de presa

Indiferent dacă este vorba despre balul de absolvire sau despre o călătorie cu clasa - BAC Challenge, care a început deja de pe 16 decembrie 2020, este o oportunitate excelentă pentru elevii din ani terminali care doresc să strângă bani pentru astfel de ocazii, cu ajutorul ABOUT YOU.

Elevii se pot înregistra pe www.crowdshopping.ro și pot economisi 10% la fiecare comandă pe ABOUT YOU. În același timp, campania lor va fi creditată cu 10% din valoarea comenzii, de fiecare dată când este utilizat codul lor. Pentru a face această inițiativă și mai interesantă, ABOUT YOU a decis să organizeze un concurs și să recompenseze cele mai reușite campanii cu premii suplimentare, cuprinse între 1.000 și 50.000 de lei. Utilizatorii își pot promova codul pentru a atrage cât mai mulți oameni să îl folosească, deoarece fiecare comandă le va crește finanțarea și, prin urmare, le va determina și locul în clasamentul general.

Pentru a-i ajuta pe consumatori să înțeleagă mai bine mecanismul challenge-ului, ABOUT YOU colaborează cu Sânziana Negru, Christina Ich, Carmen Grebenișan și Alexandru Constantin care vor explica în story-urile lor de pe Instagram cum funcționează challenge-ul și cum poți să-ți faci o campanie de succes. În plus, în calitate de creatori de conținut, aceștia vor împărtăși sfaturi și trucuri pentru a ajuta utilizatorii să mobilizeze cât mai mulți oameni pentru campania lor și vor oferi coduri unice, care asigură un plus de 250 de lei odată ce campania ajunge la 2.500 de lei.

La 35 de zile de la terminarea challenge-ului, clasamentul este final, iar campaniile care au adunat cele mai multe contribuții sunt declarate câștigătoare. După aceea, utilizatorii pot solicita premiul precum și sumele colectate, iar ABOUT YOU le va plăti în termen de până la 30 de zile.

Ideea de a susține absolvenții de liceu a venit din Germania, țara de origine ABOUT YOU, unde campania BAC Challenge a fost deja realizată de trei ori și s-a dovedit a fi un succes: în challenge-ul actual au participat peste 25% dintre absolvenții de liceu din Germania. Magazinul online de modă intenționează să dezvolte pe termen lung conceptul de crowdshopping în România și să organizeze anual BAC Challenge, dar și alte campanii pe diferite teme.

***

Despre ABOUT YOU

ABOUT YOU a transformat coșul de cumpărături tradițional în format digital și creează o experiență de shopping personalizată pe smartphone. Magazinul online de fashion se adaptează stilului individual al fiecărui client, afișând doar produse și sugestii de îmbrăcăminte relevante. La ABOUT YOU, clientul se află în centrul atenției și ABOUT YOU îl oferă posibilitatea să se exprime prin modă. Clienții au la dispoziție pe aboutyou.ro și în aplicația premiată peste 100.000 de produse de la peste 800 de branduri.

Cu peste 27 milioane de utilizatori activi în fiecare lună, ABOUT YOU este una dintre cele mai mari platforme de fashion și lifestyle din Europa. Magazinul online de fashion este activ în prezent pe 19 piețe europene. Cu ABOUT YOU CLOUD, compania de fashion și tehnologie oferă, de asemenea, propria infrastructură de comerț electronic de ultimă generație ca produs licențiat pentru alți comercianți cu amănuntul. Compania a generat o cifră de afaceri de 742 de milioane de euro în 2019, ceea ce reprezintă un volum al operațiunilor anuale de peste 2,5 miliarde de euro. Fiind evaluată la peste un miliard de dolari americani, ABOUT YOU este primul unicorn din Hamburg.

ABOUT YOU GmbH a fost înființată în 2014 ca subsidiară a Otto Group și face acum parte din portofoliul grupului. Echipa de management include antreprenorii și experții în domeniul digital Tarek Müller (32, Marketing & Brands) și Sebastian Betz (30, Tech & Product), precum și pe fostul strateg din cadrul Roland Berger, Hannes Wiese (38, Operations & Finance).