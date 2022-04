MODIVO invita femeile deosebite la campania energica adidas x Rich Mnisi

Ce inseamna homeland pentru Tine?

In cea mai recenta campanie MODIVO, un grup de femei inspirationale prezinta colectia unica adidas creata in colaborare cu designerul sud-african Rich Mnisi. Eroinele celebreaza bogata mostenire a artistului si isi folosesc energia pentru a inspira exprimarea de sine.

Modelul Osi Ugonoh, producatoarea si regizoarea Vola Default, cantareata Luzia Avelino, instructorul de dans Monika Laskarzewska, tiktoker-ul Lena Zaboros si dansatoarea dancehall Ula Fryc inspira zilnic mii de femei cu energia si abordarea lor fata de viata. Din acest motiv au fost invitate la o sedinta foto creata de MODIVO. In fotografii si videoclipuri full motion, acestea prezinta cea mai noua colectie adidas creata in colaborare cu designerul Rich Mnisi, subliniind mesajul principal al acesteia: respect si omagiu pentru locul de origine.

Colectia consta in articole vestimentare colorate si indraznete, care celebreaza mostenirea Tsonga a lui Rich Mnisi si sunt concepute pentru o varietate de sporturi, cum ar fi alergarea, ciclismul, inotul si antrenamentul. Colectia include, de asemenea, imbracaminte de strada cu siluete exagerate care combina stilul unic, culorile suculente si functionalitatea. Noile oferte includ, de asemenea, linii iconice de incaltaminte adidas, precum Superstar, UltraBOOST si Forum, care au fost readuse la viata in imprimeurile excentrice caracteristice lui Rich. Angajamentul lui Rich Mnisi de a promova identitatea se intersecteaza cu convingerea adidas potrivit careia vietile pot fi schimbate prin sport. Rezultatul este o linie care extinde limitele stilului sportiv, avand in centrul sau expresia de sine. Piesele colectiei combina imprimeuri de animale vii si indraznete, culori vibrante si contrastante si modele abstracte izbitoare care, impreuna, spun povestea interesanta a radacinilor sale. Fiecare piesa din colectie este conceputa pentru a fi purtata ca o piesa de sine statatoare, care iese in evidenta sau completata cu accesorii si straturi pentru un look mai individual si mai distinct.

Colectia adidas x Rich Mnisi este disponibila pe MODIVO, iar pentru a-i testa functionalitatea, multibrandul a invitat la o sedinta foto comuna un grup de femei active care ii inspira pe altii prin atitudinea si actiunile lor. Fetele au luat parte la sedinta foto in total look-uri adidas si au testat modul in care colectia se comporta in miscare. Dansul, zambetul si distractia - aceste trei elemente le-au tinut ocupate pe eroine si au subliniat energia fiecareia dintre ele si autenticitatea campaniei.

Osi Ugonoh este un model de origine nigeriana nascut la Gdańsk si castigator al celei de-a patra editii a emisiunii Top Model. In prezent locuieste in Polonia, dar si-a petrecut o mare parte din viata in Irlanda, motiv pentru care se considera un cetatean al lumii. "Cu cat imbatranesc, cu atat apreciez mai mult diversitatea mea culturala, deoarece imi este mai usor sa inteleg mentalitati diferite si sa experimentez alte tari." - spune ea. Vola Default este, de fapt, Wiola Wnorowska, producator muzical si regizor nascut in regiunea Podlasia. Vola este o sustinatoare a acceptarii de sine, pentru ca, asa cum spune ea, fiecare femeie este frumoasa atunci cand se simte frumoasa si cand se lasa sa fie. Frumusetea nu este, de asemenea, evidenta si, de multe ori, este vorba de a arata diferit fata de ceilalti. Monika Laskarzewska, cunoscuta si sub numele de "Żurek", si-a inceput aventura in dans in 2006 si de atunci si-a consolidat pozitia pe scena poloneza de hip-hop dance. Monika se simte mai mult legata de oameni decat de locuri, motiv pentru care, pentru ea, cuvantul "homeland" inseamna apropierea de popoarele slave. O alta eroina a campaniei MODIVO este Ula Fryc, una dintre cele mai de succes dansatoare de dancehall din Polonia. Nascuta in Swidnica, dar cu inima si sufletul mereu in Caraibe, regiune pe care o numeste "homeland-ul ei", promoveaza cultura jamaicana in Polonia si, datorita numeroaselor conferinte, ateliere de lucru si organizarii de competitii dancehall, se poate numi cu indrazneala ambasadoarea dancehall in Polonia. Lena Zaboros este un tiktoker care si-a inceput cariera destul de recent, dar care se bucura deja de un numar mare de observatori si fani. Isi datoreaza frumusetea unica mamei sale vietnameze. Pentru Lena, "homeland" inseamna un loc in care se poate simti in siguranta alaturi de familie si de cei dragi. Lista este incheiata de Luzia Avelino, cunoscuta de un public mai larg sub numele de Ms. Gia, ½ din duo-ul Lua Preta. Luzia evidentiaza in lucrarile sale legatura puternica cu Angola, unde si-a petrecut copilaria. Impreuna cu Mentalcut, creeaza muzica in care combina influentele sud-africane si poloneze.

Colectia adidas x Rich Mnisi este disponibila pe MODIVO începand cu 19 aprilie.

