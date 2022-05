TOMMY HILFIGER ANUNȚĂ LANSAREA VIDEOCLIPULUI TOMMY HILFIGER x SHAWN MENDES PENTRU CAMPANIA GLOBALĂ CLASSICS REBORN

Tommy Hilfiger are plăcerea să anunțe lansarea videoclipului campaniei Classics Reborn care prezintă publicului cea mai nouă colaborare a brand-ului cu Shawn Mendes. Parteneriatul global, construit pe mai multe direcții, „Play it Forward” începe în vara anului 2022, va include look-uri personalizate pentru aparițiile lui Shawn din timpul turneului Wonder: The World, o donație de 1 milion de dolari din partea Tommy Hilfiger pentru a compensa impactul asupra mediului din timpul turneului mondial și o colecție, realizată împreună, care va fi lansată în primăvara anului 2023. Colecția va prezenta stiluri de calitate reimaginate, cu un design circular, și în același timp inovații în reciclarea materialelor.

CP Vizionează aici cover-ul lui Shawn la „Dancing in the Dark", Bruce Springsteen Ca o formă de omagiu față de istoricul muzical al brand-ului, în video îl vedem pe Shawn Mendes cântând la chitară un cover după piesa lui Bruce Springsteen, „Dancing in the Dark", considerată imnul muzicii rock de la mijlocul anilor '80. Această interpretare a fost înregistrată exclusiv pentru acest proiect. Într-o scenă, o bandană americană tricoloră se vede în buzunarul din spate al blugilor pe care îi poartă Shawn – tributul suprem adus look-ului pe care Springsteen îl avea în videoclipul original. Videoclipul a fost filmat în Austin, Texas, avându-i ca regizori pe Craig McDean și Theo Stanley, și este plasat atât într-un peisaj natural, în aer liber, cât și într-un depozit. Videoclipul Classics Reborn lansează noua campanie Classics Reborn, cu articole din colecția clasică Tommy Hilfiger din 1985, acum fiind produse cu materiale mai sustenabile. În video, Shawn poartă culorile clasice Tommy Hilfiger - roșu, alb și albastru, inspirate de moștenirea americană a brand-ului. Aceste culori emblematice sunt de asemenea subtil integrate în elementele vizuale și design-ul set-up-ului. În lunile următoare, mai multe detalii despre colaborarea „Play it Forward" vor fi distribuite pe canalele de comunicare Tommy Hilfiger și Shawn Mendes. Prietenii și fanii brand-ului TOMMY HILFIGER sunt invitați să se alăture conversației în social media folosind #TommyXShawn, #TommyHilfiger și @TommyHilfiger. CINE: Cântărețul/compozitorul Shawn Mendes, directorul de creație Tray Laird, regizorii Craig McDean și Theo Stanley. UNDE: Pe toate platformele sociale și digitale Tommy Hilfiger, în magazin și pe OOH-uri digitale selectate. CÂND: 16 Mai, 2022 LINK: https://www.youtube.com/watch?v=4aZnxEAcsj0 Vizionare placuta Kudika

17 Mai 2022 Echipa Kudika