În Iulie ParkLake te invită într-o călătorie în Lumea Antică

În luna Iulie ParkLake ți-a pregătit o expediție în trecut! Vino în perioada 01.07 - 31.07.2022, de Luni până Duminică, în Main Square-ul din ParkLake, să descoperi ”Tehnologia Învingătorilor”, o expoziție în colaborare cu Original Media, care te va purta într-o călătorie în timp, prin mai multe secole, și care va aduce în atenție evenimente semnificative din Roma Antică, dar și lucruri mai puțin știute despre romani.

CP

În Main Square vor fi expuse peste 40 de exponate printre care mașinării inovatoare pentru acele vremuri, precum și armuri impresionante purtate de soldați, dar și de celebrii gladiatori.

În plus, vizitatorii vor vedea conceptul arcului roman, tehnica acestuia stând la baza construcțiilor care au adus progresul până în cele mai îndepărtate zone ale imperiului (apeducte, poduri, viaducte).

În Parklake, vor fi expuse reproduceri fidele ale unor exponate care te vor ajuta să întelegi cum Imperiul Roman și-a păstrat influența timp de un mileniu precum: instrumente și mașinării care au asigurat dezvoltarea infrastructurii de referință, garanția menținerii influenței Imperiului Roman timp de cinci secole și al unor invenții precum: odometru, groma și chorobates, exemple elocvente ale măreției progresului roman. De asemenea, expoziția aduce pentru prima dată într-un centru comercial macheta construirii unui drum roman, construcții civile sau vestimentația femeilor romane.

Vei afla cum a fost construit berbecul roman, turnul de asalt, turneul de apărare, catapulta și cât de eficiente erau în luptă, povestea capitularii lui Vercingétorix sau de ce lenjeria subligaculum, tunica interioară şi tunica exterioară din mătase-stola erau elemente de nelipsit din vestimentația femeii romane.

Timp de o lună, ParkLake devine gazda unei expoziții dedicate nu doar iubitorilor de istorie, dar și celor fascinați de o perioadă de referință din trecut care vor să descopere secretele din spatele ”Tehnologiei Învingătorilor”.

Te așteptăm în ParkLake să admiri de aproape reconstrucțiile minuțioase și să descoperi secretele celei mai faimoase armate din istorie și ale mașinăriilor de război care au schimbat lumea.

Intrarea este liberă! Bucură-te alături de cei dragi de o expoziție pentru toate vârstele.

Ne vedem în ParkLake!

