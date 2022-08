Levi’s x GANNI revine cu o colectie care jongleaza cu nuante inspirate din natura, alaturi de Emma Chamberlain

Inspirati de o noua dragoste pentru gradinarit, Levi’s x GANNI revin la finalul sezonului primavara-vara 2022 cu o colectie inspirata de Mama Natura.

Fabricata din cel putin 55% bumbac organic certificat si coloranti naturali - pe baza de plante si minerale, folosind tehnici de economisire a apei - colectia este formata din 8 piese care prezinta nuante discrete si siluete fine, care se regasesc atat in gradina de acasa, cat si in oras. Pregatita intr-o gama extinsa de dimensiuni, aceasta colectie celebreaza incluziunea si practicile mai responsabile printr-o viziune unica marca Levi’s x GANNI.

Campania „Grow Up” Levi’s x GANNI o are in centrul atentiei pe Emma Chamberlain, care alaturi de prietenii ei, are parte de o calatorie incantatoare si surprinzatoare printr-o gradina de legume. Acestia sunt surprinsi exteriorizandu-si dragostea pentru natura si abilitatile exceptionale de gradinarit.

„Parteneriatul dintre GANNI si Levi’s este unul cat se poate de firesc. Credem ca optimismul, ireverenta si accesibilitatea pe care GANNI le infuzeaza in design-urile lor se potriveste perfect cu angajamentul nostru fata de sustenabilitate - fiind in centrul celor mai recente colaborari. Colectia este plina de articole care devin instant clasice prin libertatea stilistica pe care o ofera, care sunt cool si confortabile in acelasi timp” - Karyn Hillman, Levi’s Chief Product Officer.

„Nu ne vine sa credem ca aceasta este deja a treia colaborare cu Levi’s, fiind o dovada clara a faptului ca munca in echipa functioneaza! Am avut o viziune comuna de la inceput, lucru care ne-a ajutat sa ne dezvoltam si sa invatam unii de la altii constant. Colectia este un mix perfect al pieselor emblematice Levi’s si GANNI, fiind imbinate intr-un mod foarte placut cu note fine de umor” - Ditte Reffstrup, GANNI, Creative Director.

Colectia „Grow Up” Levi’s x GANNI a fost inclusa in runaway-ul GANNI SS23 in timpul Saptamanii Modei de la Copenhaga, pe 11 august 2022.

Aceasta va fi lansata oficial pe data de 18 august 2022, in magazinele selectate Levi’s, levis.com si bineinteles, prin aplicatia Levi’s. Printre articolele vestimentare ce vor face parte din colectie, se regasesc: blugi roz Levi’s®x GANNI ‘90s 50, blugi indigo Levi’s x GANNI Baggy Boot, vesta indigo cu salter din denim Levi’s x GANNI si multe altele.

