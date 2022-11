Ghete de dama- Achizitiile sezonului rece si articolele ce nu trebuie sa lipseasca din nicio garderoba!

Ghetele de dama sunt, desigur, articolele dupa care fugim toate in magazine sau pe care le cautam zi de zi in mallul online o data cu prima ploaie! Noiembrie aproape se incheie si ne indreptam vertiginios spre lunile cu zapada sau zilele in care vom avea nevoie de incaltaminte care sa ne tina de cald. Asadar, ghete-ghete-ghete! Uite care sunt recomandarile noastre.

Ghete dama- Inspiratia ta! Daca sunteti pasionate de shoppingul online sau doar daca il gasiti mai rapid si mai simplu, ca si noi, e de preferat sa cunoasteti denumirea produselor pentru a va facilitatea cautarea. Ghetele de dama sunt printre cele mai cautate articole in ultima vreme, iar daca nu stiti ce sa va achizitionati, va venim noi in ajutor. Sunt cateva categori mari de ghete pe care vi le vom prezenta pentru ca vedea exact ce se potriveste stilului vostru, dar si bugetului. Ghete pentru blugi sau ghete pentru fuste si rochii, acestea ar trebui sa se preteze oricarei combinatii stilistice. 1. Ghetele Jodhur Sunt ghete simple, de cele mai multe ori in culori usor de asortat si sunt incaltari fara sireturi care vor completa superb atat o tinuta sport (cu geaca de fas), cat si o tinuta mai eleganta sau smart casual. Cu un aer barbatesc, aceste ghete se potrivesc unei femei care merge mult prin oras, care are nevoie de confort, dar si de un touch cochet pentru tinuta ei. 2. Ghetele workers Dupa cum spune si numele, aceste tipuri de ghete sunt inspirate din incaltarile muncitorilor si sunt ceea ce unele dintre noi numim ghetele-bocanci. De cele mai multe ori le gasim foarte practice, merg perfect in tinutele mai sport sau casual si se preteaza atat pentru o petrecere sau iesire in club cat si pentru o excursie pana la munte sau pentru o plimbare in parc. Acestea sunt ghete cu sireturi pe care des le intalnim imblanite pentru a mentine caldura si pentru a da un plus de confort mai ales pe parcursul iernii. 3. Ghetele cu toc De cele mai multe ori vremea rea nu ne impiedica sa purtam tocuri sau nu ar trebui sa ne impedice daca stim exact ce sa ne cumparam. Sunt o multime de modele interesante care ne pot folosi si pentru scopul lor practic, dar si pentru a ne da un aer mai chic sau pentru a completa o tinuta mai eleganta. Ghetele cu toc sunt ideale pentru a fi asortate unui palton, unei esarfe de casmir sau unei genti frumoase. Ghete de toamna Acum, sa trecem la cumparaturi! Ghete chelsea 'Fine' pret- 197,90 de lei Puteti achizitiona aceste ghete jodhur de aici. Ghete cu șireturi 'Jadon' Dr. Martens pret- 1.139 de lei Puteti achizitiona aceste ghete de aici. Botine Guess pret- 789.90 de lei Le puteti achizitiona de aici. Ghete maro Tamaris pret- 447,90 de lei Puteti cumpara de aici. Botine cu toc Bullboxer pret- 219,99 de lei Le puteti cumpara de aici. Ghete de iarna Bocanci premium de piele nabuc Timberland pret- 609,99 de lei Puteti achizitiona de aici. Ghete cu detalii matlasate Caprice pret- 319,99 de lei Le gasiti aici. Ghete cu segmente de piele intoarsa Scotch & Soda pret- 589,99 de lei Le puteti achizitiona de aici. Ghete wedge de piele cu aspect marmorat Mihaela Glavan pret- 589,99 de lei Le puteti cumpara de aici. Vizionare placuta Catalina Florea

20 Noiembrie 2022







Urmareste-o pe Catalina Florea Cătălina este cel mai nou și tânăr redactor Kudika, acoperind zonele de Travel, Artă și Cultură. Cătălina este pasionată de teatru și cinematografie, de cinci ani este membru activ al...