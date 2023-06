Levi’s celebrează modelul emblematic 501 prin lansarea unor fit-uri și finisaje noi

Nimeni nu a prevăzut cum modelul 501, creat de Levi Strauss, va ajunge să fie un item emblematic în lumea modei. Fiind originalul după care toate celelalte perechi de blugi s-au inspirat, blugii 501 au fost reinventați de fiecare generație în parte, oferind astfel un context de auto-exprimare constant. Pentru a sărbători cum se cuvine cei 150 de ani de existență, Levi's a lansat o nouă gamă de finisaje și fit-uri, inclusiv un tiv special, imprimeuri și culori surprinzătoare și multe altele.

Ziua de 20 mai a marcat 150 de ani din momentul în care Levi Strauss & Co. a primit brevetul privind procesul de nituire a pantalonilor. Pentru a sărbători cum se cuvine această istorie bogată, Levi’s aduce în prim-plan denimul rigid Shrink-to-Fit, prezent prin blugii 501 Originals - atât pentru bărbați, cât și pentru femei. Mai mult, din dorința de a aduce un omagiu modului original de fabricație al blugilor 501, tivul pantalonilor va fi realizat printr-o modalitate specială, având inscripționat “150 years of 501 jeans” (150 de ani de blugi 501) . Aceștia vor avea parte de un proces de spălare distinct, fiind un produs premium.

Pe lângă asta, o nouă combinație de finisaje și patchwork-uri de inspirație vintage sunt disponibile pentru acest model, dar și pentru blugii ’90, pantalonii scurți și jachete de tipul Trucker Jackets. Aceste piese caută să transpună mix-ul dintre procese de producție vintage și finisaje care pun accentul pe upcycling și autenticitate. Inspirația provine de la popularitatea blugilor vintage 501, dar și de la modalitățile creative și neașteptate prin care oamenii își modifică și repară singuri item-urile preferate.

Următorul articol preferat pe lista noastră își găsește baza în arhivele brandului și în momentul când tiparul devine funcțional la nivel mondial. Levi’s ne prezintă o piesă vestimentară ce are drept imprimeu bannerul aniversar al colecției, unde culori puternice transpun îndrăzneală și exprimare de sine. De la o jachetă Banner Trucker și pantaloni scurți 501 Banner ’90s Shorts, până la blugi 501 Banner. Fiecare articol poate fi purtat în nenumărate combinații - de la overlayering și asortare între ele, până la a fi o piesă statement într-un outfit simplu.

Odată cu apariția acestei colecții, Levi's a ales să comemoreze cei 150 de ani prin lansarea unei ediții limitate numită International 501. Această gamă se concentrează pe elementele clasice ale brandului precum tab-ul roșu, niturile de cupru, eticheta de piele de la spate, ce sunt îmbinate cu denimul rigid Shrink-to-Fit. Printre detaliile unice se mai regăsește și eticheta de colecție Levi's care este tradusă în 6 limbi diferite: japoneză, chineză, coreeană, franceză, spaniolă și hindi.

În plus, odată cu apariția acestor piese vestimentare, Levi’s introduce o paletă nouă de culori care transpun o atmosferă optimistă și ambițioasă. Culoarea este un element cheie al auto-exprimării în modă, iar Levi’s caută să ofere putere persoanelor prin articolele pe care le creează.

Alt aspect care ne-a făcut să ne dorim instant întreaga colecție în garderobă este faptul că Levi’s a elaborat o tehnică prin care blugii 501 sunt îmbrăcați în ceară și oferă iluzia unui articol creat din piele. Acestuia i se alătură faptul că în gamă există piese unde ornamentele lucrate manual, știfturile metalice și ștrasurile sunt în centrul atenției.

