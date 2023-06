Se spune că haina îl face pe om, iar pentru o femeie aspectul vestimentar își spune, întotdeauna, cuvântul. Cu siguranță și ție îți place, atunci când ieși din casă, să fii admirată de cei din jur pentru ținuta pe care ai ales-o. Fiecare femeie este mândră de felul în care arată atunci când se aranjează mai mult. Prinde și mai multă încredere atunci când primește aprecieri de la persoanele din jur, dar și ea.

Fie că ai un eveniment sau alegi să fii casual, într-o zi obișnuită, cu siguranță și tu ai făcut, de-a lungul timpului, mai multe greșeli vestimentare.

Cele mai frecvente greșeli vestimentare

Iselin Dimitri, designer vestimentar, vine în ajutorul tău și îți dezvăluie care sunt cele mai frecvente greșeli, dar și cum eviți. Aceasta ține să precizeze că nu sunt foarte multe greșeli vestimentare, ci greșelile sunt doar în ochii privitorilor. Cu toate astea, Iselin Dimitri spune că aproape tot timpul se rezumă la greșeli din punct de vedere al culorilor.

”Din punctul meu de vedere, nu poți să spui neapărat că sunt greșeli, ci doar în ochii privitorilor. Eu pot să spun dacă îmi place sau nu o ținută. Acest lucru este și subiectiv, pentru că, poate, celorlalți le place mai mult sau mai puțin. Depinde și de cine își dă cu părerea ce și cum este greșit. În cea mai mare parte, dacă asortăm culorile care nu sunt din aceeași paletă, care nu merg deloc, acest aspect ar fi, din punctul meu de vedere, greșit. Dar acest lucru îl putem corecta foarte ușor. Căutăm o paletă de culori și vedem cu ce sunt complementare. În acest caz, putem folosi culori complementare, ca să fim siguri că nu dăm greș. În rest, poate să nu se vadă chiar atât de mult, și aceasta ar putea fi o greșeală. După cum am văzut și la Met Gala, situațiile în care se vede mai mult, chiar pot fi acceptate și ele. ”, spune Iselin Dimitri.

Contează foarte mult să avem încredere în ceea ce purtăm

Ținuta perfectă este atunci când știi să o porți cu atitudine și încredere. Totodată, designerul vestimentar Iselin Dimitri spune că, cel mai important lucru, este să te îmbraci cu ceea ce te face să te simți bine și în largul tău.

"Ținuta perfectă este dată de atitudinea noastră. În momentul în care purtăm o ținută, oricare ar fi aceea și avem o atitudine extrem de încrezătoare, totul este perfect. Cu siguranță, contează foarte mult atitudinea, pentru că o persoană care se simte ok într-o ținută all black (complet neagră) și știe să o poarte încredere, cu siguranță va arăta foarte bine, dar, în același timp, și o persoană care poartă o ținută colorată, cu un print și este sigură pe ceea ce poartă și îi place și are încredere în ea, se vede de la distanță și în același timp și ținuta este frumoasă. Așadar, contează foarte mult să avem încredere în ceea ce purtăm, mai mult decât alăturarea lor.", completează Iselin Dimitri.

