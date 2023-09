Primark își unește forțele cu Rita Ora pentru o nouă colaborare în domeniul modei

• Rita Ora x Primark este o nouă colecție de modă care îmbină viziunea creativă a Ritei cu afinitatea pentru brandul Primark; • Concepută în jurul unei viziuni bazate pe versatilitate, colecția se inspiră din stilul personal unic al Ritei, cu ținute de zi și de seară; • Aceasta este prima colaborare cu adevărat internațională a Primark, prima colecție urmând să ajungă în toate cele peste 430 de magazine Primark începând cu 19 septembrie.

Retailerul internațional de modă Primark face echipă cu Rita Ora, superstar de talie mondială și fashion icon, și lansează o nouă colaborare multisezonieră în domeniul modei, oferind clienților Primark ocazia de a cumpăra articole în stilul ei consacrat, la prețuri accesibile.

După un weekend în care branding-ul “all black” al vitrinelor tuturor magazinelor a generat suspans în rândul clienților, Primark lansează astăzi Rita Ora x Primark : o nouă linie de modă versatilă, la care se lucrează de aproape doi ani. Toate piesele sunt concepute în așa fel încât să devină articole de îmbrăcăminte indispensabile și atemporale, ce pot fi îndrăgite și purtate sezon după sezon. Colaborarea îmbină dragostea pentru modă a Ritei cu istoria de peste 50 de ani a Primark, care oferă produse esențiale, de calitate și cele mai noi tendințe, la cel mai bun preț din magazinele de profil.

Colecția a fost concepută de Primark și Rita, în colaborare designerul londonez Jawara Alleyne și stilistul artistei, Pippa Atkinson, pornind de la o viziune de „versatilitate pentru toată lumea” și oferă clienților o parte din stilul unic al acesteia în materie de tricotaje, denim, croieli, îmbrăcăminte casual și de exterior, plus accesorii și încălțăminte. Tema centrală va fi „de la zi la seară”, care se regăsește în multe dintre ținutele preferate ale Ritei, fiecare piesă fiind creată în așa fel încât să reflecte cu ușurință o gamă largă de stiluri, de la articole esențiale de zi cu zi, la ținute de seară. Articolele de îmbrăcăminte casual, inclusiv hanoracele cu glugă și tricourile, prezintă, de asemenea, amprenta stilistică a Ritei, cu trimitere la albumul său recent lansat , You & I.

Cântăreață și compozitoare de renume, Rita a fost dintotdeauna un fan și o clientă fidelă Primark: de la primele sesiuni de shopping împreună cu familia, în copilărie, până la cele din timpul adolescenței, alături de prieteni, în magazinul Primark din Hammersmith, vestul Londrei, a ajuns să îndrăgească brandul și faptul că le permite clienților să aibă acces la un stil de bună calitate, indiferent de buget. În ultimii doi ani, Rita și Primark au colaborat îndeaproape, artista fiind implicată în fiecare etapă a procesului, de la design până la realizarea colecției. De asemenea, Rita și-a dorit să afle cât mai multe despre Primark și a făcut o vizită în India pentru a afla mai multe despre programul Primark pentru Bumbac Sustenabil.

În legătură cu acest parteneriat, Rita Ora a declarat : „De-a lungul vieții mele, mi-am dorit întotdeauna să fiu elegantă, iar când eram mai tânără nu aș fi putut face asta fără Primark. Întotdeauna puteam să mă încadrez în buget cu multe articole grozave de la Primark. Sincer, atunci am învățat cu adevărat să fiu creativă și să mă joc cu moda. Realizarea acestei colecții cu Primark a fost o experiență profund nostalgică pentru mine și abia aștept ca lumea să o descopere!”

Jermaine Lapwood, Director of Future Trends and Innovation în cadrul Primark, a declarat: „Într-o lume marcată de colaborări, parteneriatele trebuie, mai mult ca oricând, să se bazeze pe autenticitate și conexiune reală. Știam de multă vreme că Rita este fan Primark, dar abia când ne-am întâlnit cu ea în urmă cu aproape doi ani și am stat de vorbă, ne-am dat seama cât de mult iubește acest brand. Chimia instantanee a fost de netăgăduit, iar astăzi, după luni de colaborare, sunt foarte mândru să vă prezint Rita Ora x Primark. Atât Primark, cât și Rita s-au întrecut pe sine și sper ca această colecție să le permită clienților să fie autentici și să-și exprime stilul propriu, inspirați de Rita.”

Ședința foto pentru campanie a avut loc în Trellick Tower și în Golborne Road, în vestul Londrei, o zonă în care Rita a locuit în ultimii 15 ani. Campania își propune să pună în evidență apropierea dintre oameni și să demonstreaze libertatea în vestimentație, o temă cheie ce marchează întreaga colaborare.

Prima colecție Rita Ora x Primark va fi disponibilă în toate magazine Primark din cele 16 piețe începând de marți, 19 septembrie. Accesând website-ul Primark , clienții vor putea verifica disponibilitatea produselor preferate cu ajutorul verificatorului de stocuri, înainte de a se îndrepta spre magazinul lor preferat.

