Descoperă rochii, topuri, pantofi și clutch-uri care te vor face să strălucești în noaptea de Revelion!

Cea mai strălucitoare luna a anului este aici! Decembrie este luna magiei și a bucuriei, plină de petreceri și întâlniri cu prietenii și cu familia. În acest sezon de sărbători, bonprix.ro vine în întâmpinarea ta cu o colecție strălucitoare de rochii, topuri, pantofi și clutch-uri pentru a te ajuta să strălucești în noaptea de Revelion și la orice altă petrecere festivă din acest sezon.

Rochii pentru un Revelion memorabil

More is better în noaptea dintre ani. Paietele sunt mereu o idee bună pentru a atrage toate privirile si a te simți precum o vedetă. Nimic nu poate să rivalizeze cu farmecul unei rochii elegante de Revelion. Descoperă în gama de rochii cu paiete de la bonprix.ro pe cea care îți va pune în evidență eleganța.

Pentru un look mai clasic dar sofisticat, poți alege o rochie neagră sau cu paiete argintii, care să-ți pună în valoare silueta.

Rochie cu paiete bonprix.ro, preț 189, 9 ron

Rochie cu paiete bonprix.ro, preț 199, 9 ron

Rochie scurtă cu paiete bonprix.ro, preț 179, 9 ron

Topuri sclipitoare pentru seri de neuitat

Dacă vrei să creezi o ținută de sărbătoare elegantă și originală, combină un top strălucitor cu o fustă sau pantaloni. bonprix.ro îți pune la dispoziție o selecție impresionantă de topuri cu paiete, imprimeuri festive și croieli inedite. Poți opta pentru un top cu mâneci bufante și paiete strălucitoare, care să aducă un strop de glamour la orice petrecere. Dacă preferi un look mai clasic, alege un top cu umerii goi și detaliu la gât, care poate fi asortat cu o fustă midi sau o pereche de pantaloni eleganți.

Bluză cu paiete bonprix.ro, preț 179, 9 ron

Top cu efect strălucitor bonprix.ro, preț 74, 9 ron

Top cu paiete bonprix.ro, preț 94, 9 lei

Pantofi care completează ținuta

Orice ținută de petrecere are nevoie de o pereche de pantofi care să completeze look-ul. În colecția bonprix.ro vei găsi pantofi cu toc înalt și paiete pentru un plus de eleganță. Dacă preferi confortul, optează pentru pantofi cu toc mic sau sandale elegante care să-ți ofere libertate de mișcare pe ringul de dans.

Pantofi bonprix.ro, preț 109, 9 ron

Sandale bonprix.ro, preț 124, 9 ron

Clutch-uri pentru un accent de eleganță

Pentru a-ți ține la îndemână obiectele importante și a completa ținuta, bonprix.ro îți propune o gamă de clutch-uri strălucitoare. Un clutch cu paiete sau cu detalii metalice poate aduce o notă de eleganță oricărei ținute.

Gentuță bonprix.ro, preț 59, 9 ron

Pentru un Revelion și petreceri de neuitat, bonprix.ro îți oferă tot ce ai nevoie pentru a străluci și a te simți specială. Alege din gama largă de rochii, topuri, pantofi și clutch-uri și pregătește-te să te distrezi la maxim în noaptea de Revelion și la petrecerile din luna decembrie! Află mai multe și explorează colecția pe www.bonprix.ro , iar sărbătorile vor fi cu adevărat strălucitoare.

