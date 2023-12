Levi’s și New Balance prezintă o colecție de încălțăminte inspirată de cultura Mountain Biking

În anii ’70, băieții și fetele ieșeau din oraș și colindau cărările din munții Marin County, California pe biciclete. Acolo și atunci s-a născut fenomenul mountain biking. Pe potecile abrupte, printre stânci și teren alunecos, ținuta preferată era denimul Levi’s, ca o uniformă durabilă, protectoare și cu un stil atemporal. Levi’s și New Balance își continuă colaborarea tradițională cu o colecție de încălțăminte inspirată de acești pionieri.

Colecția este confecționată din materiale rezistente, pe calapodul modelului clasic New Balance MT580, ca un omagiu pentru cultura mountain biking și munții Marin County. Noul MT580, care a fost lansat în anul 1996, este echipat cu design RollBar. Update-ul continuă cu un vârf îngustat și înălțime redusă a pantofului, păstrând construcția migăloasă a originalului. Talpa intermediară de la MT580 absoarbe șocurile prin elasticitate și rezistență la compresie. Pernuțele C-Cap oferă suport durabil și flexibilitate​. Suportul este susținut și de sistemul RollBar, pentru apăsarea pe călcâi. Nu în ultimul rând, pentru a celebra aniversarea de 150 de ani a blugilor Levi’s 501, originalul din care au descins toate celelalte modele, fiecare pereche de pantofi are integrat denimul Levi’s Shrink-To-Fit.

Poți alege între două combinații de culori inspirate din estetica tradițională și stilul bicicletelor din acea epocă. O versiune gri albastru cu exterior din năbuc și inserții din denim închis Levi’s pe vârf și laturi. Cealaltă versiune este bej cu negru, din piele întoarsă și denim negru decolorat Levi’s® pe vârf și laturi. Vei primi încălțările alese într-un ambalaj special, care spune povestea genezei Mountain Bike-ului. Fiecare pereche are eticheta roșie clasică Levi’s și vine cu trei perechi de șireturi​.

Onorează și tu istoria primilor bicicliști montani cu o pereche pe care o poți găsi pe levi.com și pe newbalance.com.

Despre brandul Levi’s

Brandul Levi’s simbolizează stilul american clasic și cool fără efort. De la inventarea lor de către Levi Strauss & Co. în 1873, blugii Levi’s au devenit unele dintre cele mai recunoscute articole de îmbrăcăminte din lume, captând imaginația și loialitatea oamenilor de generații. Astăzi, portofoliul de mărci Levi’s continuă să evolueze printr-un spirit de pionierat și inovator neobosit, care este de neegalat în industria de îmbrăcăminte. Gama noastră de îmbrăcăminte de blugi și accesorii de top este disponibilă în peste 110 de țări, permițând persoanelor din întreaga lume să-și exprime stilul propriu. Pentru mai multe informații despre marca Levi’s, produsele și magazinele sale, vă rugăm să vizitați levi.com.

Despre Levi Strauss & Co.

Levi Strauss & Co. este una dintre cele mai mari companii de îmbrăcăminte de marcă din lume și un lider global producerea blugilor. Compania proiectează și comercializează blugi, îmbrăcăminte casual și accesorii aferente pentru bărbați, femei și copii sub mărcile Levi’s, Dockers, Signature by Levi Strauss & Co., Denizen și Beyond Yoga. Produsele brandului sunt vândute în peste 110 de țări și în întreaga lume printr-o combinație de lanțuri de comercianți, magazine universale, site-uri online și are o amprentă globală de aproximativ 3.200 de magazine de tipul shop-in-shop. Veniturile nete raportate ale Levi Strauss & Co. pentru anul fiscal 2022 au fost de 6,2 miliarde de dolari. Pentru mai multe informații, accesați http://levistrauss.com.

Despre New Balance

New Balance, cu sediul central în Boston, MA, are următorul scop: independent din 1906, susținem oamenii prin sport și meșteșug, pentru a schimba în bine comunitățile din întreaga lume. New Balance MADE U.S., fabricată în SUA de peste 75 de ani, este o colecție premium cu o valoare internă de peste 70%. New Balance deține cinci fabrici în New England și una în Flimby, U.K. New Balance are 8.000 de angajați la nivel global, iar în 2022 a raportat vânzări internaționale de 5,3 miliarde de dolari. Dacă doriți să aflați mai multe despre New Balance, vizitați www.newbalance.com, iar pentru cele mai recente comunicate de presă accesați http://newbalance.newsmarket.com.

Vizionare placuta