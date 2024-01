Levi’s – confort cu stil într-o colecție nouă

Există piese vestimentare atât de necesare, încât devin uniformă de zi cu zi pentru cea mai autentică exprimare a stilului personal. Dar cum iei cel mai clasic articol și îl modernizezi? Prin inovație în croială și material, Levi’s a găsit echilibrul între eleganță și confort.

Colecția din acest an aduce o abordare fresh a elementelor prezente în orice garderobă. Modelele au elemente din stilul western, utilitar, dar și sofisticat. Acestea se pot identifica în detalii de cusătură, deconstrucție sau patching.

Materiale moi, pre-spălate, care se simt de parcă deja ai purtat articolul de câteva ori. Influențe subtile western se regăsesc în jeanși, bluze, geci și accesorii.

Levi’s este un brand care este în centrul culturii de peste un secol, așa că și-a dezvoltat o arhivă de referințe din propriile creații care deapănă istoria ciclică și transformativă a stilului în fiecare decadă.

Jeanșii evazați din anii ‘70, bufanții anilor ‘80, siluetele relaxate din anii ‘90s și talia joasă a anilor ‘00s sunt baza unui remix surprinzător, ancorat în familiar, dar complet fresh.

Siluetele iconice ale decadelor trecute sunt reinterpretate în nuanțe decolorate, decorațiuni artizanale și o estetică relaxată. Colecția se concentrează pe apetitul pentru un croi larg, noul stil care e adoptat acum de toate siluetele și genurile.

Jeanșii cu croi relaxat sunt o reinterpretare complet nouă create folosind cea mai inovatoare tehnologie de design Levi’s. Pantaloni ca Baggy Dad pentru femei și 568™ StayLoose pentru bărbați sunt alegerile perfecte pentru cei care vor să spună adio modelelor mulate.

Această colecție rafinează piesele clasice cu inovații surprinzătoare, pentru ca oricine să poată purta orice, oricând, oriunde.

Vedeta colecției pentru femei este varianta baggy cu talie medie, favorită atât din punct de vedere al confortului, cât și stilului. Pantalonii baggy sunt disponibili în versiuni cargo versatil, stil utilitar și denim Featherweight – cel mai fin denim creat vreodată. Poți opta și pentru Ribcage Bell, un model cu talie înaltă și evazat, inspirat de anii '70, care e confecționat din denim stretch, pentru o potrivire perfectă.

Colecția nu se limitează la jeanși, ci cuprinde și o varietate amplă de bluze, cămăși, geci, rochii și fuste pe toate gusturile, de la basic la elegante, de la urban la elemente western, să îți creezi o ținută completă Levi’s pe gustul tău, indiferent că optezi pentru un stil elegant și sofisticat sau te interesează doar confortul pentru zile lungi și active.

În completare, ai pălării, șepci și genți cu modele variate, din materiale rezistente, care reinterpretează clasicul în trendurile actuale.

Aceeași gamă generoasă în opțiuni există și la colecția masculină, tot în variante reinterpretate de croieli largi și relaxate, din materiale ușoare cu tehnologie ultramodernă, într-o varietate de nuanțe, cu accente western sau hippy, pantaloni sobri sau mai excentrici.

Colecția masculină oferă și o selecție de tricouri, cămăși, geci și accesorii într-o varietate extinsă de culori și modele, care acoperă toate gusturile și necesitățile.

Adoptă și tu stilul relaxat și elegant cu oferta noului an în magazinele Levi’s din țară și online pe www.levi.com

Despre brandul Levi’s

Brandul Levi’s simbolizează stilul american clasic și cool fără efort. De la inventarea lor de către Levi Strauss & Co. în 1873, blugii Levi’s au devenit unele dintre cele mai recunoscute articole de îmbrăcăminte din lume, captând imaginația și loialitatea oamenilor de generații. Astăzi, portofoliul de mărci Levi’s continuă să evolueze printr-un spirit de pionierat și inovator neobosit, care este de neegalat în industria de îmbrăcăminte. Gama noastră de îmbrăcăminte de blugi și accesorii de top este disponibilă în peste 110 de țări, permițând persoanelor din întreaga lume să-și exprime stilul propriu. Pentru mai multe informații despre marca Levi’s, produsele și magazinele sale, vă rugăm să vizitați www.levi.com.

Despre Levi Strauss & Co.

Levi Strauss & Co. este una dintre cele mai mari companii de îmbrăcăminte de marcă din lume și un lider global producerea blugilor. Compania proiectează și comercializează blugi, îmbrăcăminte casual și accesorii aferente pentru bărbați, femei și copii sub mărcile Levi’s, Dockers, Signature by Levi Strauss & Co., Denizen și Beyond Yoga. Produsele brandului sunt vândute în peste 110 de țări și în întreaga lume printr-o combinație de lanțuri de comercianți, magazine universale, site-uri online și are o amprentă globală de aproximativ 3.200 de magazine de tipul shop-in-shop. Veniturile nete raportate ale Levi Strauss & Co. pentru anul fiscal 2022 au fost de 6,2 miliarde de dolari. Pentru mai multe informații, accesați http://levistrauss.com.

