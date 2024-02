Levi’s adaugă culoare și tehnici de broderie pe denim japonez sofisticat pentru colecția primăvară / vară 2024 Made in Japan

După ce fabricarea denimului a ajuns în Japonia, în era de după cel de-al doilea război mondial de raționalizare a utilajelor, meșterii japonezi au început să facă textile finisate manual. Clădind în timp pe stilul american de producere a denimului, au aplicat tradițiile locale de meșteșug complex și rafinare perseverentă a tehnicilor.

Astăzi, denimul japonez e unul dintre cele mai râvnite materiale din lume și brandul Levi’s, prin colecțiile Made in Japan, continuă să dezvolte abordarea japoneză de fabricare a denimului. Cu petice splendide de culoare, tehnici măiastre de broderie și finisaje fresh, colecția primăvară / vară 2024 Made in Japan oferă o interpretare modernă a materialelor japoneze.

Esența colecției primăvară / vară 2024 Made in Japan este denimul premium selvedge (cu margine finisată), obținut de la reputata fabrică din Hiroshima, Kaihara Denim Mill. Recunoscută pentru atenția impecabilă la detaliu și dedicare permanentă tradiției – inclusiv utilizarea de finisaj vintage – fabrica deține o tehnică unică de vopsire care duce la nuanțe superbe de indigo, care devine tot mai frumos pe măsură ce e purtat. Brandul Levi’s a făcut parteneriat cu SAAB, o companie de cusut și finisat, care taie, coase și finisează manual fiecare piesă a colecției. Acești artizani transformă bumbacul cu migală și expertiză în opere de artă purtabile.

Colecția primăvară / vară 2024 Made in Japan e fabricată din denim splendid japonez cu nuanțe intense, adăugând detalii îndrăznețe, dar de bun gust, modelelor clasice. Pantalonii pentru femei, într-o gamă de prespălări, includ Made in Japan Column, Made in Japan High Rise Boyfriend, Made in Japan Barrel și Made in Japan High Rise Slim. Made in Japan Column are broderie colorată de-a lungul cracului, în timp ce Made in Japan Barrel are un aspect decolorat captivant. Pantalonii bărbătești includ Made in Japan 1980s 501 jeans, Made in Japan 505 Regular Fit, Made in Japan 511, Made in Japan 512 și Made in Japan 502. O abordare unică a unui articol atemporal, modelul 501 din anii '80 are un petec “Atlas” care reprezintă o hartă definită a planetei cu țesături minuscule pe tot piciorul. Modelul Made in Japan 505 Regular Fit are petice de broderie colorată într-o nuanță mai deschisă. Pentru vreme mai caldă, colecția cuprinde și modelul șort al clasicului 501, în nuanță prespălată și bleu.

Gecile includ Made in Japan Classic Type II pentru femei, dar și Made in Japan Classic Type III și Made in Japan Utility Trucker pentru bărbați. În variante cu broderie colorată, petice “Atlas” sau doar prespălare ușoară, geaca Utility Trucker e solidă, elegantă și versatilă. Atât jacheta Made in Japan Classic Type II pentru femei, cât și geaca Made in Japan Classic Type III pentru bărbați vin într-o variantă închisă la culoare, potrivită în cele mai variate combinații de outfituri. Geaca Made in Japan Classic Type II are și o variantă cu broderie colorată. Fiecare articol include detalii exclusive pentru această colecție, ca eticheta din spate Made in Japan, inspirată de Hinomaru (drapelul Japoniei) și un compartiment secret.

"Colecția primăvară / vară 2024 Made in Japan este fabricată din denim sofisticat japonez îmbogățit cu broderie colorată și petice artistice unice,” spune Paul O’Neill, Design Director la Levi Strauss & Co. "Colecția cuprinde o gamă extinsă de finisaje inspirate de măiestria japoneză, de la simple la complexe, pentru a oferi piese spectaculoase cu un aspect modern.”

Colecția primăvară / vară 2024 Made in Japan este disponibilă acum pe Levi.com.

