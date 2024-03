adidas Originals celebrează trei modele clasice cu cea mai recentă campanie “1000 Back”

În continuarea noii sale platforme globale și direcții creative din 2023 “We gave the world an Original, you gave us a thousand back”, adidas Originals prezintă o nouă campanie, care explorează moștenirea culturală a brandului printr-un omagiu adus comunităților care au purtat modelele Gazelle, Samba și Handball Spezial din trecut și până în prezent.