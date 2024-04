Povestea unei seri de grație: SOIREES DE LA MODE, Ediția 34 – dedicată marelui Giorgio ARMANI

Aseară, Marți 2 aprilie, în minunatul cadru al sălii “LE DIPLOMAT”, din noul InterContinental Athénée Palace Bucharest – loc fantastic pentru modă creativă și gazdă a peste un deceniu de evenimente marca SOIREES DE LA MODE, a avut loc cea de-a 34 a ediție a acestui cel mai longeviv eveniment de fashion creativ din România.

Tema acesteia a fost “GIORGIO ARMANI – 90 de Ani de Viață, 50 de Ani de Creație”. 17 designeri români inspirați, mulți de Top, câțiva chiar la prima lor apariție publică importantă – și-au prezentat viziunile creative dedicate moștenirii și amprentei acestui mare creator italian asupra Istoriei Modei și generației actuale de designeri.

Giorgio ARMANI este cel mai longeviv și vârstnic designer în viață ce-și lucrează singur colecțiile, indiferent de vârstă. Predecesorii lui iluștrii sunt PIERRE CARDIN - creând la 98! de ani și KARL LAGERFELD - la 83! de ani. Până la finalul vieții lor.

Giorgio ARMANI și-a construit un imperiu într-o industrie extrem de competitivă, care în ziua de astăzi include haine, accesorii, încălțăminte, ba chiar și decor pentru casă. Este cel mai bine vândut designer italian, cel mai renumit designer italian, cel care a impus sistemul live streaming în modă, designerul cu cele mai multe linii secundare și speciale din lume: A/X Armani / Emporio / Armani Jeans / Giorgio Armani / Armani Prive / Armani Casa / Kids / Man / Architecture, etc.

Cei 17 designeri care și-au prezentat creațiile sunt (în ordine alfabetică):

Aleha Toncea / Alexandra Calafeteanu / Aleksander Revas x Laura Olaru (New) / Alina Mărgineanu (New) / Ana Maria Saragia / CarmeR by Carmen Roată (New) / Cera Mihăilescu / Denis Predescu / FENA design / Idyllic (New) / Isabelle Vijiiac / Iza Vandee / Loski by Roxana Mișaca (New) / PUER Design (New) / Raluca Soare / Roxana Blagu / Underflirthy!

Accesorii: Atelier Danessa /Make-up: Echipa Manuela Holban / Hair: Echipa Erika Gonczi / Locație: Sala "LE DIPLOMAT, InterContinental Athénée Palace Bucharest / Foto și Video Show: Remus Nicolaescu / Foto echipe: Ovidiu Ștefan.

Premiul onorific AVANPREMIERE-ELYSEE, SOIREES DE LA MODE 34 - pentru "Cea mai apropiată colecție de Temă": LOSKI by Roxana Mișaca.

Atmosfera a fost desăvârșită de muzica LIVE cu sopranele Aniela Halmagiu și Ariadna Mihai.

Am avut prezente o serie de Persoane Publice remarcabile: Livia Graur (Prima TV) / Roxana Ghiorghian / Diana Sar / Crina Abrudan / Sabina Lisievici / Roxana Nemeș/ Bianca Cremganis/ Raisandra/ Andreea Verde/ Roxana Paraschivoiu/ Laura Dragomir.

Aniversatele Zilei au fost Livia Graur, Alexandra Calafeteanu și Roxana Blagu.

Parteneri: SERVE / NAZZURO Aqua / Artesana / Hotel Intercontinental Athenee Palace/ Cardinalia/ AH HIVE/ Alchemico/ Erica Gonczi

Partener comunicare: PRagmatIQ by Mihaela Rădăcină.

“SOIREES DE LA MODE” este un Eveniment marca Avanpremiere by Alin Gălățescu.

