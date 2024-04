SARBATORESTE PASTELE IN HAINE NOI

PRIMARK ESTE DESTINATIA PERFECTA DE SHOPPING PENTRU INTREAGA FAMILIE!

Zilele de sarbatoare care se apropie sunt un bun prilej pentru a-ti reimprospata garderoba cu piese vestimentare esentiale, sport sau elegante, in culori vibrante si extrem de versatile, care pot face usor tranzitia catre zilele de vara mult asteptate. In magazinele Primark localizate in ParkLake si AFI Cotroceni gasesti cele mai noi trenduri in moda si un plus de inspiratie pentru a-ti crea tinute noi, la preturi accesibile, precum si idei creative pentru mult asteptatele cadouri ale Iepurasului. La Primark gasesti o varietate de articole de imbracaminte, accesorii si incaltaminte pe care le vei iubi din nou si din nou, sezon dupa sezon.

Exprima-ti stilul personal si lasa-te inspirata de fustele maxi, must-have-ul acestui sezon. Alege sa porti un outfit chic, casual, in care fusta maxi din denim negru poate fi piesa centrala, sau incearca rochii vaporoase, pastel, cu motive florale, pe care le poti accesoriza si completa cu un cardigan pentru serile racoroase. Stilul inconfundabil al anilor '90 se regaseste in mai multe game de produse, iar balerinii eleganti sau sandalele cu platforma, alaturi de accesorii si ochelari de soare supradimensionati sunt alegeri care va pot completa tinuta pentru a va face remarcata. Toate departamentele magazinelor Primark - femei, barbati, copii, home deco - sunt gata sa va surprinda cu cele mai noi colectii de primavara si vara, la preturi super accesibile.

STIL DE VEDETA SAU ARTICOLE PREMIUM ESENTIALE?

Cele mai recente colectii pentru femei Primark, semnate de celebra artista internationala Rita Ora sau actrita spaniola Paula Eche, sunt deja disponibile in magazine si includ piese vestimentare, accesorii si incaltaminte, care se pot transforma cu usurinta in cele mai potrivite cadouri. De asemenea, colectia de costume de baie si accesorii pentru plaja realizata din poliester reciclat, este deja in magazine si anticipeaza mini-vacanta si zilele de relaxare, care pot fi petrecute la piscina. Colectia Edit, disponibila exclusiv in magazinul Primark din ParkLake Shopping Center, imbina perfect texturi premium, tonuri neutre si imprimeuri elegante pentru un plus de stil in garderoba ta. Pregatirea unei garderobe de tranzitie pentru sezonul de vara nu a fost niciodata mai usoara. Colectia The Edit aduce articole premium, inclusiv costume 100% din in, tinute din doua piese cu imprimeuri usor de asortat si rochiile maxi crosetate.

MODA PENTRU BARBATI

Pentru barbati, colectia de vara Kem aduce in prim-plan piese vestimentare sport, dar si elegante, perfecte pentru zilele active de vacanta. Din celelalte game de produse disponibile in magazin, nu lipsesc tricourile, hanoracele, jachetele si vestele, inclusiv costumele de baie si hainele de plaja.

TINUTE PENTRU COPII SI BEBELUSI LA PRETURI MICI

Indiferent daca este un explorator, un visator creativ sau un sportiv in devenire, avem haine potrivite pentru toate nivelurile de energie! Alegerea unui cadou va fi mult mai usoara, deoarece Primark a redus preturile la articolele esentiale pentru copii, inclusiv articolele esentiale pentru garderoba de vara, cum ar fi pantalonii scurti, seturile din doua piese, costumele de baie, tricouri si sepci.

