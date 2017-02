Despre persoanele cu suflet batran se spune ca sunt sensibile, ca iubesc cu toata fiinta lor si ca se pun intotdeauna pe plan secund pentru a ii ajuta pe cei dragi. Cand vine vorba despre dragoste, acestea isi gasesc mai greu iubirea, insa atunci cand o gasesc se dedica acesteia cu tot trupul si sufletul lor.

Indragosteste-te de o persoana cu un suflet batran. Indragosteste-te de o persoana cu o inima plina de cicatrici si de rani. Indragoste-te de o persoana sensibila. Pentru ca aceasta persoana nu va iubi niciodata precum o persoana obisnuita.

Calatoria ei prin viata este diferita. Ea te va intreba de o mie de ori care sunt motivele pentru care o iubesti si, in ciuda faptului ca dai cele mai bune raspunsuri, te va intreba din nou... si din nou... si din nou.

O persoana cu un suflet batran stie cum sa traiasca, stie ca fiecare moment ar trebui sa fie magic, ca fiecare clipa poate crea cea mai frumoasa amintire. Si iti mai spun ceva: o persoana cu un suflet batran este frumoasa. Dificila, dar cu adevarat magica. In momentele dificile ea va lupta cu toate fortele si armele sale deoarece ii este frica de un alt semn pe sufletul ei.

Sub ranile dureroase pe care le poarta, o astfel de persoana are cel mai frumos suflet care abia asteapta sa fie imbratisata.

O persoana cu un suflet batran va iubi ca nimeni altcineva. Va avea incredere in tine ca nimeni altcineva. Vulnerabilitatea sa va parea ca fiind ciudat de frumoasa. Vor exista lupte si argumente. Insa, o asemenea persoana stie sa puna pe primul plan relatia voastra si va spune "Te iubesc", va face compromisuri si tot ce ii sta in putere pentru a nu te pierde. Insa, de asemenea, ea stie care este diferenta dintre compromis si sacrificiu. Ea stie ca relatiile sunt dificile si va petrece fiecare minut incercand sa fie cea mai buna versiune a sa insasi. Si nu este vorba despre faptul ca nu are incredere in tine, este doar teama de a nu te pierde. Si, o data ce i-ai castigat increderea, poti conta ca nu va fugi niciodata de langa tine. Te va accepta asa cum esti. Fiecare pas va fi facut cu rabdare, insa eficient.

O persoana cu un suflet batran este la fel ca noi, insa are nevoie de mai multa iubire. Asadar, iubeste-o! Iubeste-o ca si cum nu ar exista ziua de maine. Iubeste-o fara limite!