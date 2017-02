Un tanar anonim a lasat 1500 de inimioare pe vestiarelor colegilor si profesorilor de Ziua Indragostitilor. Elevii dintr-un liceud din Ohio au gasit in dimineata zilei de 14 februarie bilete cu un mesaj simplu, insa venit din inima, care a demonstrat ca, intr-adevar, uneori faptele vorbesc mai mult decat cuvintele.

Cand au ajuns la scoala, tinerii au fost intampinati cu o inima origami lipita de dulapurile lor. Fiecare inimioara a fost realizata manual, cu un mesaj scris simplu de mana pe fiecare "Esti iubit" (You are loved).

Elevul Cupidon (care isi doreste sa isi pastreze anonimatul) spune ca a inceput sa lucreze la aceste inimi scrise de mana inca din luna septembrie a anului trecut si le-a depozitat pe toate in dulapul sau asteptand sa dezvaluie surpriza de Ziua Indragostitilor.

Toate persoanele din liceu, de la elevi, la profesori si femeile care fac curatenie au primit cate o inimioara cu mesajul "Esti iubit".

In timpul liceului tot mai multi copii incearca sa se integreze, sa simta ca fac parte dintr-un grup. Traim intr-o lume in care tinerii se simt singuri, ignorati. Un gest atat de simplu, insa facut din suflet, le reaminteste ca sunt iubiti si ii poate ajuta sa aiba mai multa incredere in ei.

Povestea a fost impartasita pe pagina de Facebook Love What Matters si a strans zeci de mii de like-uri si de comentarii minunate din intreaga lume, foarte multe persoane apreciind gestul facut de tanarul care a oferit iubire.