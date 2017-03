O femeie adevarata...

are forme;

are cearcane in jurul ochilor;

are celulita;

are colacei in jurul abdomenului;

are sani care se misca atunci cand danseaza.

O femeie adevarata este facuta din carne si oase si are o inima ce poate fi ranita.

O femeie adevarata...

are maini calde;

are brate puternice pentru a oferi cele mai bune imbratisari;

are un zambet perfect pentru a iti alina durerea;

are un suflet mare pentru a te ajuta oricand ai nevoie.

O femeie adevarata...are cicatrice pe inima de la cat a suferit;are tot timpul un sfat bun, gata de oferit;stie cand sa zambeasca si cand sa zambeasca alaturi de tine.

O femeie adevarata...

isi cunoaste defectele si nu ii este teama sa le arate;

nu se lasa influentata de societate si de tot ce vede in social media;

accepta cu drag complimente, desi uneori nu are nevoie de ele;

stie ca este speciala.

O femeie adevarata...

iubeste cu sufletul si cu inima;

isi exprima emotiile si sentimentele;

este ca un vulcan cand iubeste.

O femeie adevarata...

nu lasa pe nimeni sa ia decizii in locul ei;

traieste fiecare zi ca si cum ar fi ultima;

vrea sa intalneasca dragostea adevarata;

nu are nevoie de machiaj pentru a fi frumoasa.

O femeie adevarata stie ca poate si ca merita mai mult!

foto interior si prima pagina: Nadya Korobkova , Shutterstock