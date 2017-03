Tunsorile anului 2017 sunt comode, elegante, stylish si pline de viata. Bretonul, textura naturala a parului si o lungime medie sunt reteta perfecta pentru o coafura anul acesta.

Cel mai bun mod de a incepe primavara este cu o tunsoare noua. Daca in 2016, cea mai populara tunsoare a fost bobul inspirat din „ Marele Gatsby”, in 2017 privim in viitor.

Potrivit stilistului Jeanine Syfu, anul acesta se poatra coafurile si tunsorile practice. Cand spunem practice, ne referim la tunsori care se pot adapta corect peste ceea ce ai deja. Cateva tendinte pe care le poti adopta? Incearca tunsorile in scari si bretonul deasupra ochiilor. Daca vrei mai multe idei, verifica si tunsorile care iti accentueaza trasaturile fetei.

Dar daca iti doresti sa te inspiri, iata cateva noutati, sfaturi si evident poze de la vedete!

Bretonul este una dintre vedete cand vorbim despre tunsorile anului 2017.

