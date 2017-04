De cele mai multe ori psihologii nu ne recomanda sa pastram secretele deoarece spun ei ca pastram problemele care ne pot afecta starea emotionala. Cu toate acestea, exista cateva aspecte esentiale pe care nu ar trebui sa le impartasim si cu altii. Uneori, pastrarea acestor secrete ne pot ajuta sa ne cream succesul.

Iata care sunt acestea potrivit lifeadvancer:

1. Visurile si obiectivele tale

Daca pastrezi obiectivele doar pentru tine iti este mult mai usor sa mergi pe drumul tau si sa atingi aceste visuri. Studiile privind stabilirea obiectivelor au demonstrat ca daca spui oamenilor deja castigi laudele acestora, iar creierul tau produce deja endorfina pe care ar fi produs-o in momentul in care ti-ai fi atins obiectivele. Astfel, esti mai relaxat, si nu mai pui in aplicare cu atat de mult spor planurile tale.

2. Viata ta personala

Viata ta privata nu este treaba nimanui. Este posibil sa fii criticata si judecata daca vorbesti despre ce se intampla cu tine. Alegerile pe care le faci in viata ta ar trebui sa te preocupe doar pe tine. Nu lasa ca opiniile inutile ale altor persoane sa iti schimbe modul tau de viata.

Pastreaza anumite aspecte ale vietii tale intr-un oarecare mister si nu impartasi cu altii fiecare detaliu al relatiei pe care o ai cu oamenii dragi din viata ta.

3. Problemele de familie

In toate familiile gasesti neintelegeri, certuri, discutii, conflicte; este o cruce pe care orice persoane trebuie sa o suporte. Cu toate acestea, nu trebuie sa spui ce se intampla intre tine si membrii familiei celor din jur. Sa spui tuturor poate fi o lipsa de respect pentru cei implicati.

4. Faptele caritabile pe care le faci

Impartasirea faptelor caritabile cu altii poate fi considerata o aroganta din partea ta, iar acest lucru ar trebui evitat cu orice pret. Nu trebuie sa tii secret ca ii ajuti pe cei mai putin norocosi, insa nu transforma gesturile tale in stiri la nivel mondial.

Acelasi lucru este valabil si pentru faptele de curaj si provocarile cu care toata lumea se confrunta zi de zi.

5. Bunurile materiale

Toti oamenii isi doresc sa traiasca o viata frumoasa, fara griji, intr-o casa superba, cu mobila frumoasa, o masina scumpa si eu mai stiu cate alte lucruri minunate. Daca detii deja astfel de bunuri, nu te lauda cu ele in fata persoanelor cu care intri in contact. Gelozia este urata, insa aroganta este si mai urata.

foto interior si prima pagina: MikeDotta , Shutterstock