Exista atat de multe lectii minunate pe care le invatam cu totii in viata. Am gasit pe purposefairy o lista cu unele dintre cele mai importante lectii invatate pana acum adunate de la oameni din intreaga lume. Aceste lectii au avut un impact foarte mare asupra lor, ajutandu-i sa devina mai fericite, mai linistite, mai fericite.

Iata care sunt acestea:

1. Trateaza-i pe cei din jurul tau asa cum iti doresti sa fii tratat.

Oamenii te vor trata asa cum le permiti sa te trateze. Respecta-i pe cei din jurul tau, iubeste-i, apreciaza-i... si ei vor face acelasi lucru cu tine.

2. Nu exista greseli, doar lectii pe care trebuie sa le inveti

Daca inveti din tot ce ti se intampla vei descoperi ca nu exista greseli, ci doar lectii. Daca nu, sansele sunt ca peste 29 de ani sa fii in acelasi loc ca acum...

3. Iertarea este un dar pe care ti-l faci singura

Iertarea este un cadou pentru tine, pentru ca sufletul tau sa fie impacat, fericit si pentru a putea dormi noaptea. Nu ierti pentru ca esti slaba, ci pentru ca esti suficient de puternica pentru a iti da seama ca doar renuntand la resentimente vei fi fericita. Daca te tii de gandurile otravitoare precum ura, furia si resentimentele, vei ajunge sa iti otravesti inima si mai mult.

De multe ori ne concentram atat de mult pe visurile si obiectivele noastre mari incat uitam sa ne bucuram de aceasta calatorie numita viata. Intotdeauna aminteste-ti ca viata este doar despre acest moment.

5. Oamenii merita o a doua sansa

In momentul in care ierti pe cineva, este posibil sa ii si oferi o a doua sansa, o sansa de a iti fi aproape fara a incerca sa ii reamintesti ce ti-a facut. Facand acest lucru, ii permiti acestuia sa creasca si sa devina mai bun in fiecare zi.

Suntem cu totii oameni, gresim si meritam o a doua sansa... si de ce nu, o a treia, a patra, a sasea, a saptea....

6. Daca nu crezi in tine, nimeni nu o va face

Nu astepta ca altii sa vada aurul in care tu vezi doar praful. Daca nu crezi in tine, daca nu crezi ca esti capabila de mai mult, daca nu te gandesti ca meriti sa iti vezi visurile implinite, sansele sunt ca nimeni nu o va face.

7. Rabdarea este o virtute

Pentru ca lucrurile sa se intample, pentru ca ceva sa se intample, trebuie sa ai rabdare. Mai intai plantezi samanta maretiei, apoi astepti sa creasca. Ai grija de ea si o protejezi. Lucrurile minunate au nevoie de timp si trebuie sa inveti sa le oferi asta.

