Schimbarea nu este o cadou. Nu este o decizie pe care o iei si se intampla peste noapte. A face o schimbare, o schimbare care sa iti aduca beneficii frumoase pe viitor, poate fi un proces greoi, plin de planuri si directive.

Psihologii spun ca exista doar cinci etape prin care trebuie sa treaca pentru a face o schimbare in viata ta.

Prima etapa: Identifica ce nu poti accepta la tine

"Vreau sa fiu o persoana mai buna. Vreau sa imi gasesc pasiunea.". Schimbarea incepe cu identificarea lucrurilor pe care vrei sa le realizezi. Nu trebuie sa fie ceva specific pe moment, trebuie doar sa identifici realizarile pe care vrei sa le obtii.

Etapa a 2 a: Fa pasi mici

Schimbarea nu mai are loc in momentul in care te grabesti sau nu iti dai seama ce masuri trebuie sa iei pentru a face schimbarile pentru tine. Prin impartirea acestei decizii in pasi marunti iti poti simplifica munca si poti identifica barierele care stau in calea succesului tau.

Etapa a 3 a: Urmareste tot ce se intampla

Obiectivele mari - a fi o persoana mai buna, a iti descoperi pasiunea - pot fi greu de masurat, insa poti face asta. Cu toate acestea, este important pentru tine sa urmaresti aceste modificari precum o mica lista.

Cati oameni ai ajutat in aceasta luna? Cate felicitari ai primit din partea superiorilor?

Este inevitabil sa te simti frustrata de lipsa de progres in schimbare deoarece nu crezi ca ti-ai realizat obiectivele. Insa daca iti iei notite iti dai seama ca lucrurile se schimba, trebuie doar sa ai rabdare.

Etapa a 4 a: Sa nu iti fie teama de greseli

Ai dat gres? Nicio problema - aceasta este o lectie pe care o inveti si o intamplare care nu se va mai repeta. Trebuie sa te ridici de jos si sa continui sa mergi mai departe. Intr-adevar, in drumul catre succes vor fi momente in care vei face greseli si in care vei intalni obstacole, insa nu le lasa sa te descurajeze. Mergi mai departe, poti face asta.

Etapa a 5 a: Repeta, repeta si iar repeta

Ai implementat primele patru etape ale schimbarii si gasesti adesea necesitatea de a face un pas inapoi si de a iti reexamina obiectivele si de a obtine ceea ce iti doresti sa obtii.

Stadiul final al schimbarii este sa privesti inapoi la ce ai incercat sa schimbi pana acum si sa ajustezi acolo unde este cazul. Este destul de ciudat si poate fi cea mai grea etapa a schimbarii deoarece ai tendinta sa privesti cu un ochi critic la ce se schimba.

