In fiecare situatie dificila exista o oportunitate de a te intelege mai profund si de a iti imbunatati viata. Incearca sa reflectezi mai mult asupra situatiilor recente in care te-ai simtit dezamagita - in cazul in care rezultatele vietii nu au fost nici pe departe la fel de bune precum te asteptai. Decat sa te concentrezi asupra lucrurilor incontrolabile, ia in considerare in schimb partea ta la ce s-a intamplat. De exemplu, poate ca instinctul tau ti-a spus sa nu faci ceva, insa oricum ai facut. Sau poate ca ai fost inselata pentru a doua oara de aceeasi persoana. Sau poate ca tocmai nu ai acordat atentie si a disparut o mare oportunitate.

Indiferent de specificul vremurilor tale tulburi, a lua un moment si a il privi gandindu-te ce ai fi putut face diferit si cum ai putea evita situatii similare in viitoare poate fi un exercitiu sanatos pentru tine.

Cum iti poti schimba atitudinea negativa si cum iti poti ajusta dialogul cu propria persoana astfel incat sa gasesti bine chiar si in cele mai urate momente?

1. Asuma-ti responsabilitatea pentru gandurile si actiunile tale

Doar tu controlezi viata pe care o ai si multe dintre situatiile si gandurile negative pe care le ai sunt influentate in mod direct de catre tine. Prin asumarea responsabilitatii pentru actiunile tale, poti incepe sa elimini negativitatea din viata ta si sa creezi pozitivitate.

Gandurile negative cultiva actiunile negative. Daca decizi sa ai o atitudine pozitiva, vei cultiva schimbari pozitive.